Bia Haddad sai na frente, mas leva a virada e deixa escapar o título do WTA de Cleveland

Após fazer um primeiro set arrasador, Beatriz Haddad Maia, núemro 23 do mundo, desperdiçou a chance de vencer o seu primeiro torneio na temporada ao perder de virada para a americana McCartney Kessler por 2 sets a 1, parciais de 6/1, e 5/7 neste sábado na final do WTA 250 de Cleveland.

Contando com o apoio da torcida, McCartney, 98ª na lista do ranking da WTA, conquistou o primeiro título da sua carreira. Convidada d organizaão, a tenista de 25 anos veio do circuito universitário. Com o resultado, ela vai atingir a posição de número 63.

Esta foi a sexta final de Bia e a primeira desde novembro do ano passado. Com o revés, ela perde a chance de voltar ao Top 20 antes do US Open. A adversária da brasileira na primeira rodada do Grand Slam será a armênia Elina Avanesyan, 51ª do mundo. O confronto está agendado para a próxima terça-feira (27).

Com uma atuação irrepreensível, a tenista brasileira se impôs desde o início e não teve dificuldades para comandar as ações diante da rival. Ela cometeu apenas dois erros não forçados contra oito da adversária e fechou o set inicial em 28 minutos com um inapelável 6/1.

Bia voltou para o segundo set obtendo logo uma quebra. Mas a partir do quarto game, ela se desconcentrou e permitiu que McCartney tomasse conta do confronto. A americana perdeu apenas seis pontos nos cinco games restantes e devolveu o placar de 6/1 empatando o duelo.

No terceiro set Bia abriu vantagem de 3 a 1, mas permitiu a reação da adversária. O equilíbrio marcou a disputa até o final. A partir do 11º game, McCartney assumiu a dianteira e não desperdiçou a chance de garantir o título com um 7/5 e vitória por 2 a 1.