Vencer e seguir no G-4

Flamengo e Bragantino se enfrentam hoje, às 20h, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entrando na rodada em quarto lugar na tabela, o clube, inegavelmente, vem de uma semana extremamente desgastante, que começou com a goleada imposta pelo Botafogo e passou pela classificação dramática na Libertadores, diante do Bolívar, na altitude de La Paz.

Após o apito final da partida na última quarta-feira, a imagem mais recorrente foi a dos jogadores exaustos, deitados no gramado do Estádio Hernando Siles. A classificação, mesmo com a derrota por 1 a 0, deixou o elenco bastante cansado. Portanto, Matheus Bachi, que comandará a equipe por conta do problema cardíaco sofrido por Tite, deve optar por uma formação mista.

Dessa forma, uma das prováveis alterações no time pode ser a reestreia de Michael, de volta ao clube. Ele vinha mantendo o ritmo na Arábia Saudita, após uma pré-temporada intensa. A comissão técnica também precisa decidir se repetirá a estratégia de dar ritmo a Matheus Cunha, o goleiro que vem sendo titular na Copa do Brasil, como foi feito antes do confronto inicial contra o Palmeiras. O arqueiro estará em campo na quarta-feira, contra o Bahia, pelas quartas de final do torneio e pode ganhar uma chance hoje.