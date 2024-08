Carille minimiza vaias após novo tropeço do Santos na Série B e promete: 'Vamos melhorar'

Vaiado após o empate do Santos por 1 a 1 com o Amazonas, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille minimizou as críticas e até fez uma comparação com o Palmeiras para mostrar o grau de insatisfação dos torcedores com a sequência de três jogos sem vencer da equipe na competição.

"Não é a primeira vez. Contra o Avaí também aconteceu. Recentemente, tivemos uma invasão no CT do Palmeiras. Se eles estão insatisfeitos, imagina a torcida do Santos? Que caiu e vem sofrendo. É emoção, paixão. E nós aqui dentro temos que ser razão. Seguir trabalhando, olhando para frente. Motivar. Deixar claro o que precisa ser feito", afirmou.

Apesar do novo tropeço, o treinador aprovou o comportamento da equipe e prometeu uma evolução nos próximos jogos. "Questão tática e técnica. Jogadores se entregando demais dentro de campo. Se entra em campo relaxado hoje, perde. Equipe bem postada. Já tínhamos a referência. Fizeram um ótimo jogo. Não está tendo relaxamento, não. Pessoal trabalha sério. São dedicados. Vamos melhorar na organização e na questão técnica para que tomem melhores decisões", completou.

Carille ressaltou que o Santos só está pensando em si na Série B. O treinador afirmou que o clube precisa fazer o seu para chegar no final do ano com o objetivo cumprido. "Eu estou olhando para nós. Temos um objetivo para alcançar, classificação. Depois, começamos a pensar em título. Não adianta ficar olhando o rival e não fazer a nossa parte. Isso que tenho cobrado, olhar para nós sem se preocupar com rivais."

Ele também fez uma análise de partida. "Eu gostei do rendimento hoje. Não ganhamos o jogo, mas sabíamos que teríamos dificuldades e tivemos, mas buscamos soluções. Adiantamos os resultados. Quando eu falo, falo de nós. Eu e os atletas. Não dá para chegar no jogo e querer entrar no campo. Mandamos informações. Tudo que aconteceu da parte defensiva e ofensiva aconteceu. Foi cobrado. Todos nós. Talvez eu tenha que ficar mais em cima? Talvez. Em Campinas, estivemos dispersos. Não adianta querer jogar no dia do jogo. A preparação começa na segunda. Para que possam fazer bem dentro de campo."

Sobre um possível desentendimento com o grupo, Carille foi enfático e negou qualquer tipo de conflito interno. "Estou muito tranquilo. Mas quem pode responder melhor são os jogadores. Respeito muito grande pelo trabalho. Não tenho nada para falar sobre isso."

Neste sábado, o Santos alternou bons e maus momentos na Vila Belmiro. No entanto, respondeu bem com um a menos - Escobar foi expulso na etapa final. O time paulista pressionou no fim, mas não conseguiu tirar o zero do placar. O campo pesado, causado pela chuva, também prejudicou.

Na tabela, o Santos permaneceu no segundo lugar, com 39 pontos, um a menos do que o líder Novorizontino. O próximo desafio é diante da Ponte Preta, na sexta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada.