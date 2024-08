Série C define os últimos classificados, mais dois rebaixados e os novos grupos

A primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste sábado com a realização dos dez jogos da 19.ª rodada. Londrina e Remo conquistaram as duas últimas vagas à segunda fase, enquanto Sampaio Corrêa e Aparecidense foram rebaixados. Os dois novos grupos estão definidos.

Os times classificados são Botafogo-PB (46 ontos), Athletic-MG (40), Ferroviária-SP (36), São Bernardo-SP (35), Volta Redonda-RJ (34), Ypiranga-RS (31), Londrina-PR (29) e Remo-PA (26). Já os quatro rebaixados para a Série D, em 2025, foram Sampaio Corrêa-MA (19), Aparecidense-GO (16), Ferroviário-CE (15) e São José-RS (11).

Na segunda fase, os times jogam dentro de suas chaves, em turno e returno. Os dois primeiros de cada grupo garantem o acesso à Série B. Os líderes de cada chave ainda disputam a final para decidir o campeão, também em dois jogos.

O Grupo B conta com quatro equipes: Botafogo-PB, São Bernardo-SP, Volta Redonda-RJ e Remo-PA. Já a chave C será composta por Athletic-MG, Ferroviária-SP, Ypiranga-RS e Londrina-PR.

ÚLTIMA RODADA

O Londrina confirmou sua vaga ao vencer confronto direto com o Náutico, por 3 a 2 e chegar a 29 pontos, em sétimo lugar. O adversário ficou em nono, com 25. Quem fechou o G-8 foi o Remo, que empatou sem gols com o já rebaixado São José-RS e terminou em oitavo com 26.

O ABC garantiu sua permanência ao vencer o confronto direto com a Aparecidense, por 3 a 1, diante de sua torcida. Assim, chegou a 22 pontos, em 14.º lugar. Os goianos terminaram em 18º com 16.

O Sampaio Corrêa também caiu, mesmo vencendo o Confiança em São Luís (MA), por 1 a 0. O time maranhense terminou em 17º com 19 pontos, mesmo número do que o Floresta-CE, que ficou em 16º pelo número de vitórias: 5 a 4.

O Botafogo garantiu a liderança com 41 pontos ao vencer a Ferroviária por 2 a 0. O time paulista terminou em terceiro lugar com 36. O vice-líder foi o Athletic, com 40 pontos, que fez 3 a 1 no Ypiranga, sexto com 31. Os dois confrontos reuniram times que já estavam classificados antecipadamente.

Em quarto lugar, com 35 pontos, aparece o São Bernardo, que derrotou o Floresta por 2 a 0. Já o Volta Redonda ficou em quinto, com 34, pois superou o Figueirense pela contagem de 1 a 0. O Ferroviário-CE ficou no3 a 3 com o Tombense terminando em 19º com 15 e volta para a Série D, de onde veio ano passado. Por fim, o CSA ganhou do Caxias por 2 a 1, terminando em décimo com 25.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 19ª RODADA:

Botafogo-PB 2 x 0 Ferroviária-SP

São Bernardo-SP 2 x 0 Floresta-CE

São José-RS 0 x 0 Remo-PA

Volta Redonda-RJ 1 x 0 Figueirense-SC

ABC-RN 3 x 1 Aparecidense-GO

Sampaio Corrêa-MA 1 x 0 Confiança-SE

Londrina-PR 3 x 2 Náutico-PE

Ferroviário-CE 3 x 3 Tombense-MG

CSA-AL 2 x 1 Caxias-RS

Athletic-MG 3 x 1 Ypiranga-RS