Flu canta de galo

O Fluminense dormiu fora do Z-4 do Brasileirão. Isso porque venceu o Atlético-MG por 2 a 0 no Mineirão, na noite de ontem, em jogo válido pela 24ª rodada do campeonato. Kevin Serna e Jhon Arias fizeram os gols do triunfo do Time de Guerreiros.

Com o resultado, o Fluzão chegou aos 24 pontos e aparece na 16ª colocação. O Vitória e o Corinthians aparecem na 17ª e 18ª posição, respectivamente. Ambos tem 22 pontos e ainda jogam na rodada, podendo ultrapassar o Tricolor.

O Fluminense foi a melhor no primeiro tempo. O Atlético-MG até iniciou a partida com mais volume ofensivo, mas o Tricolor soube conter bem a pressão do adversário. Aos 22, Kevin Serna invadiu a área, driblou o zagueiro e finalizou com categoria na saída de Everson.

No retorno do intervalo, o Galo foi em busca do empate e, por isso, começou a deixar espaços. Assim, logo aos dez, Serna teve nova oportunidade depois de driblar o marcador, mas dessa vez parou em Everson.

Foi uma chance de ouro, mas ela não fez falta, já que o Fluminense ampliou a vantagem aos 14 minutos, com um belo gol de Jhon Arias. O Galo ainda tentou diminuir, mas o Fluzão segurou o resultado.