Vila Nova e América duelam pelo G-4; enquanto quatro times jogam contra rebaixamento na Série B

O domingo trará duelos intensos na luta contra o rebaixamento e pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. De olho no G-4, zona de acesso, Vila Nova-GO e América-MG se enfrentam em Goiânia (GO). Do outro lado da tabela, o Botafogo-SP desafia o Guarani, enquanto a Chapecoense mede forças com o CRB. Os jogos são válidos pela 23ª rodada.

A partida entre Vila Nova e América vale um lugar no G-4. O time goiano é o quarto colocado, com 36 pontos, um a mais do que o rival, com 35. Ou seja, quem vencer, terminará esta rodada entre os quatro primeiros colocados.

O Vila Nova vem de duas vitórias consecutivas, sendo que na última bateu o Operário, em Ponta Grossa (PR), por 3 a 2. Já o América defende uma invencibilidade de nove jogos. Na rodada passada, em casa, ficou no 0 a 0 com a Chapecoense.

A briga vai esquentar também do outro lado da tabela. Botafogo e Guarani duelam em Ribeirão Preto. O time bugrino vem em uma crescente, mas continua na lanterna, com 18 pontos. No último compromisso, em Campinas, empatou com o Santos por 1 a 1. O Botafogo tem 26, mas ainda continua ameaçado. A equipe tricolor vem de vitória expressiva, longe de casa, sobre o Mirassol por 2 a 1.

Dentro da zona de rebaixamento, a Chapecoense busca a reabilitação frente ao também ameaçado CRB. O time catarinense não vence há oito jogos e tem 20 pontos, contra 23 do rival, que aparece na primeira posição fora da degola.

O CRB está em queda livre, tanto que perdeu seus últimos quatro compromissos, mas precisa dar uma reviravolta para não ver diferença para os times de dentro da zona de rebaixamento diminuir. Na rodada anterior, levou 2 a 0 do Ceará, mesmo atuando em Maceió (AL).

A 23ª rodada continuará na segunda-feira com dois times postulantes ao título em campo. O Mirassol enfrenta o Paysandu, na Curuzu, em Belém. Já o Novorizontino duela com o Ceará, na Arena Castelão.

Confira os jogos da 23ª rodada:

DOMINGO

16h

Botafogo x Guarani

18h30

Vila Nova x América-MG

Chapecoense x CRB

SEGUNDA

19h

Paysandu x Mirassol

Ceará x Novorizontino

TERÇA-FEIRA

21h

Brusque x Sport

21h30

Coritiba x Avaí