Botafogo leva moral elevado a Salvador para defender a liderança do Brasileirão diante do Bahia

Em seu melhor momento na temporada, com a conquista da vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, o Botafogo volta a defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16 horas, enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova pela 24ª rodada.

O time carioca chega a Salvador com moral elevado após eliminar o Palmeiras da Libertadores, com um empate emocionante por 2 a 2, em São Paulo. Agora já sabe que terá pela frente o São Paulo para seguir atrás do título. Líder do Brasileirão com 46 pontos, o Botafogo tem na sua cola o Fortaleza, com 45, e um jogo a menos: 22 a 23.

O técnico Artur Jorge não gosta muito da ideia e priorizar esta ou aquela competição, mas terá algumas baixas. O lateral-direito Mateo Ponte, o zagueiro Alexander Barboza e o atacante Savarino estão suspensos. Além deles, o lateral-esquerdo Cuiabano, com uma luxação no ombro direito, e o atacante Luiz Henrique, com dores na panturrilha direita, também podem ficar de fora.

Como não terá lateral-direito de origem à disposição, a tendência é que o técnico improvise o experiente volante Tchê Tchê no setor. Em algumas posições, fica sempre a dúvida no ar. Na lateral-esquerda, por exemplo, entrará Hugo ou Marçal; Gregore e Danilo Barbosa brigam por uma posição no meio-campo e talvez Tiquinho Soares comece jogando no lugar de Óscar Romero no ataque.

Com a promessa da torcida de encher as arquibancadas, o Bahia quer aproveitar o embalo para conquistar a terceira vitória seguida para voltar ao G-4. Com 38 pontos, está na quinta posição.

O técnico Rogério Ceni já avisou que deve manter a sua base titular, uma escalação que já está na boca do torcedor. Armado no tradicional 4-4-2, o Bahia tem como grande destaque o meia Everton Ribeiro, contando ainda com a boa fase dos atacantes Everaldo e de Thaciano, que marcou os dois gols na vitória por 2 a 0 em cima do Grêmio, na última rodada.

Além disso, o técnico ganhou novas alternativas no elenco. O volante Rezende e o atacante Ademir estão recuperados de lesões, que o tiraram de combate por um mês. Por conta do longo tempo fora, a tendência é que eles fiquem como opções para o segundo tempo, no banco de reservas.

O volante Acevedo treinou em separado nesta sexta-feira, em uma atividade na academia, mas não representa problema. Por outro lado, o atacante Biel e o lateral-direito Gilberto continuam entregues ao departamento médico e são baixas.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X BOTAFOGO

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO - John; Tchê Tchê, Lucas Halter, Bastos e Hugo (Marçal); Gregore (Danilo Barbosa) e Marlon Freitas; Óscar Romero (Tiquinho Soares), Thiago Almada, Matheus Martins e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).