Concentrado agora somente na disputa do Brasileirão, Grêmio visita o Criciúma

Após as eliminações em outras competições, o Grêmio agora se concentra apenas no Campeonato Brasileiro para se afastar de vez da zona de rebaixamento. O primeiro jogo com esta nova realidade será disputado domingo, às 16h, quando visita o Criciúma no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela 24ª rodada.

Nas últimas semanas, o Grêmio foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil e pelo Fluminense na Copa Libertadores, ambos nos pênaltis. No Brasileirão, após uma reação importante, com quatro vitórias em cinco jogos, voltou a perder na última rodada, para o Bahia, por 2 a 0, quando atuou como mandante e utilizou um time reserva.

Com 24 pontos, segue ameaçado pela zona de rebaixamento, embora tenha dois jogos a menos, contra o próprio Criciúma, pelo primeiro turno, e o Atlético-MG. Como visitante, porém, a reação está de pé. Afinal, está há três jogos invicto, sendo duas vitórias seguidas, contra Athletico-PR, por 2 a 0, e Cuiabá, por 3 a 1.

O técnico Renato Gaúcho deve usar uma formação com dois zagueiros e dar mais chances para os recém-contratados. O meia Monsalve vem tendo boas atuações e o atacante Aravena ganhará mais espaço com a saída de Gustavo Nunes, vendido para o Brentford, da Inglaterra, por R$ 74 milhões. Entretanto, esses dois jogadores disputam posições com Cristaldo e Pavon, respectivamente.

A boa notícia fica por conta do retorno de quatro jogadores em relação ao jogo da Libertadores. O zagueiro Rodrigo Ely, que estava suspenso, o meia Edenilson, que não foi inscrito, além do meia Pepê e do atacante Diego Costa, recuperados de problemas físicos. Desta forma, o técnico gana mais opções para usar durante o jogo.

O Criciúma ligou o sinal de alerta, pois está há dois jogos sem vencer: perdeu para o Fortaleza, fora, por 1 a 0, e empatou com o Vasco, por 2 a 2. O empate, porém, foi com gosto de vitória, já que empatou no finalzinho diante de sua torcida.

Dentro de casa, está há oito jogos sem perder, mas com apenas três vitórias. A campanha deixa o time com 25 pontos, também com objetivo de se afastar do Z-4. O Criciúma tem dois jogos atrasados: um com o próprio Grêmio e outro com o Red Bull Bragantino.

O técnico Cláudio Tencati terá o retorno importante do lateral-esquerdo Marcelo Hermes, que vem fazendo uma dobradinha com Trauco, jogando mais avançado. Entretanto, isso pode mudar com os reforços que chegaram, como o volante Patrick de Paula, ex-Botafogo, e o atacante Serginho, ex-Vasco.

O lateral-direito Dudu, que já estreou, e os atacantes Pedro Rocha e Wérik Popó completam a lista de reforços. Por outro lado, o atacante Allano levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Matheusinho também é cotado para assumir a vaga.

Tencati elogiou os reforços para ter mais opções na sequência da competição. "Todos chegaram interessados pelo time, em buscar informações e já estavam no vestiário. Isso é muito importante e tenho certeza que eles terão uma grande participação nesse nosso projeto, que é manter o Criciúma na elite."

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X GRÊMIO

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco; Newton, Higor Meritão, Marquinhos Gabriel e Marcelo Hermes; Matheusinho e Bolasie. Técnico: Claudio Tencati.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Cristaldo (Monsalve); Pavon (Aravena), Braithwaite e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).