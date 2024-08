Ramón Díaz lamenta chances perdidas pelo Corinthians em Fortaleza: 'Não conseguimos resolver'

O técnico do Corinthians, Ramón Díaz, admitiu o momento difícil da equipe paulista no Campeonato Brasileiro após a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza neste domingo, no Estádio do Castelão. O resultado estaciona o time na 18ª posição na tabela - na zona do rebaixamento -, com 22 pontos.

"Tivemos atacantes com muitíssimas chances de gol. O que gera o grupo, o que gera a equipe. Isso que nos dá confiança, não tranquilidade. Estamos preocupados porque essa parte que a equipe gera, as situações foram muito claras. Muito claras para resolvermos e não conseguimos resolver", explicou Ramón.

O treinador emendou: "É um momento difícil para todos, se é que os torcedores podem estar preocupados. Mas há situações que temos de enfrentar, como quando uma família tem um problema e tem de enfrentar, decidir bem. A equipe está crescendo desde que chegamos, mas temos que ganhar. Estamos criando situações, mas temos de ser mais contundentes".

Questionado sobre o fato de enfrentar o Fortaleza - próximo adversário nas quartas de final da Copa Sul-Americana -, Emiliano Díaz afirmou: "Estamos pensando no Brasileiro, ficar pensando é longe, mas sim, é um grande rival, que foi finalista no ano passado. Sabemos que é um grande time, mas hoje lutamos de igual para igual e acho que o Corinthians merecia um pouco mais, também", disse.

"Temos respeito ao rival, mas a Copa (Sul-Americana) é diferente, é mata-mata e aí vamos ver. Quem tem mais coragem vai levar", concluiu.

"A gente mereceu pelo segundo tempo ganhar o jogo. Fizemos um segundo tempo muito bom, fomos superiores. Temos que fazer o gol, matar a jogada. Aqui ninguém vai baixar a cabeça. Vamos seguir lutando para tirar o Corinthians desta situação", afirmou o atacante Romero, à TV Globo.

O Corinthians volta a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo, contra o Flamengo, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Antes, pela Copa do Brasil, visita o Juventude, na quinta-feira, pela ida das quartas de final.