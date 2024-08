Potente em casa

Para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento do Brasileirão e se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, o Vasco conta com um retrospecto positivo contra o Athletico-PR em seu território.

Na noite de hoje, em São Januário, o Cruz-Maltino enfrenta o Furacão, às 21h. Em sua casa, o Gigante da Colina só perdeu uma vez para este adversário, em julho de 2023, por 2 a 0, em jogo sem presença de torcida. No entanto, com a torcida na arquibancada, o Vasco nunca foi derrotado pelo Athletico no Caldeirão e contará em peso com sua torcida para hoje, visto que os ingressos foram esgotados.

Para o duelo, o técnico Rafael Paiva não vai poder contar com Philippe Coutinho: o meia está na fase final de recuperação de lesão na coxa e desfalca o time mais uma vez. Alex Teixeira, outro que se recupera de lesão e tem feito trabalhos no campo, também está fora da relação. No entanto, Vegetti treinou durante a semana, se recuperou de dores na coxa e deve começar como titular.

A principal dúvida na escalação é a zaga: Léo pode ser preservado e começar na reserva.