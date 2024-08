Duplantis bate o recorde mundial no salto com vara na etapa da Silésia da Diamond League

O sueco Armand Duplantis bateu neste domingo seu próprio recorde mundial mais uma vez no salto com vara. Ele superou 6,26m na etapa da Diamond League de Silésia, na Polônia, e segue escrevendo seu nome na história do atletismo. O brasileiro Matheus Lima quebrou o seu recorde pessoal nos 400m com barreiras com o tempo de 48s12 e garantiu índice para o Mundial.

Duplantis quebrou o próprio recorde 20 dias após bater a marca de 6,25m - altura que saltou na conquista da medalha de ouro na Olimpíada de Paris-29024. Na França, o sueco havia suplantado o salto do brasileiro Thiago Braz, que na Olimpíada do Rio-2016 havia alcançado o ponto mais alto do pódio com um salto de 6,03m.

Essa foi a décima vez seguida que Armand Duplantis quebrou o recorde mundial. Como premiação, o atleta recebeu 50 mil dólares (R$ 277 mil na cotação atual). Depois do fim da prova, ele posou ao lado da placa que registrou a marca histórica de 6,26m.

Duplantis ganhou a etapa da Diamond League em sua terceira tentativa, quando saltou 6m. Em seguida, já livre de pressão, tentou aumentar o sarrafo que alcançou nas Olimpíadas de Paris - e conseguiu.

Nos 400m com barreiras, sem o brasileiro Alisson dos Santos, o Piu, o norueguês Karsten Warholm levou o ouro com 46s95. Destaque para o brasileiro Matheus Lima, que quebrou o seu recorde pessoal. O atleta não conseguiu o pódio, mas fez o tempo de 48s12 e superou sua ex-melhor marca, que havia sido conquistada na Polônia, ainda este ano.

O brasileiro ficou em 6º e completou a prova em 48s12, que se tornou a melhor marca da carreira do atleta na modalidade. Anteriormente, a melhor marca de Matheus Lima era de 48s31, também conquistada na atual temporada, em Bydgoszcz.