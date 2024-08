Novorizontino tenta aproveitar tropeço do Santos e abrir vantagem na liderança da Série B

Com mais uma campanha forte e regular, o Novorizontino pode aumentar ainda mais sua vantagem na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o Santos empatar sem gols contra o Amazonas na Vila Belmiro, o time do interior paulista encara o Ceará, nesta segunda-feira, às 21 horas, na Arena Castelão, pela 23ª rodada, podendo abrir quatro pontos do rival.

Sem perder há 12 jogos, o Novorizontino assumiu a ponta na rodada passada, com 40 pontos. O Santos teve a chance de dormir líder no fim de semana, mas só chegou a 39 com o empate. O Ceará, adversário do líder, também sonha com o G-4 - zona de acesso. Atualmente é o oitavo, com 32 pontos.

Quem está de olho neste duelo é o Mirassol. Também com campanha de líder, o time comandado por Mozart vinha de sequência positiva, mas na última rodada acabou derrotado pelo Botafogo-SP, por 2 a 1, caindo para o terceiro lugar, com 38 pontos.

O Mirassol encara o Paysandu, também na segunda-feira, às 19 horas, no estádio da Curuzu, em Belém (PA). Em caso de triunfo paulista, o Santos pode terminar a rodada em terceiro lugar na tabela, aumentando ainda mais a pressão sobre o técnico Fábio Carille.

Mas o Paysandu é forte quando joga em casa e precisa vencer, porque está com 25 pontos, em 16º lugar. Sem vencer há cinco jogos, com dois empates e três derrotas, quer se afastar da ameaça de queda. Na rodada passada perdeu por 1 a 0 para o Avaí, em Florianópolis (SC). A rodada ainda vai ter dois jogos na terça-feira

Confira os jogos da 23ª rodada:

SEGUNDA-FEIRA

19h

Paysandu x Mirassol

Ceará x Novorizontino

TERÇA-FEIRA

21h

Brusque x Sport

21h30

Coritiba x Avaí