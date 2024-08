Rodrigo Lasmar, médico do Atlético-MG, deu mais detalhes sobre a cirurgia realizada pelo meia Zaracho no sábado. O jogador necessitou do procedimento após esgotarem as tentativas conservadoras de recuperar o atleta de uma hérnia do esporte na região inguinal. O retorno aos gramados deve acontecer apenas no fim da temporada.

"Ele vinha se queixando de dores na região púbica. Inicialmente, a gente tentou o tratamento conservador que é a indicação no início. Ele teve uma melhora, posteriormente quando os treinamentos intensificaram, ele voltou a treinar continuou incomodando o jogador, ele começou a perder performance", explicou Lasmar, que evitou estipular uma data para o retorno do atleta.

"Nós esgotamos todas as possibilidades de tratamento conservador e chegou um momento que a indicação passou a ser cirúrgico para corrigir uma hérnia do esporte na região inguinal. Temos uma expectativa muito boa quanto a seu retorno e sua recuperação, espero que em breve tenhamos Matías Zaracho com nosso grupo e jogando que é o melhor que ele sabe fazer", concluiu.

Peça importante do Atlético-MG nas últimas temporadas, Zaracho vem realizando uma temporada um pouco mais discreta. Ele disputou 28 jogos com a camisa alvinegra neste ano, com quatro gols e uma assistência. A lesão seria a principal razão pela queda de rendimento do meia.

Sem Zaracho, o Atlético terá uma maratona de jogos pela frente, com prioridade para as Copas. O time mineiro, inclusive, volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o São Paulo, no MorumBis, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Atlético também está nas quartas de final da Libertadores, onde encara o Fluminense. No Brasileirão, por outro lado, não vem muito bem. O time mineiro tem 30 pontos, na oitava posição. A busca é pela reabilitação para não se distanciar do G-6.