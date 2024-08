Juventus derrota Verona, lidera e é o único com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano

O Juventus derrotou o Hellas Verona por 3 a 0, nesta segunda, no estádio Marcantonio Bentegodi, e passou a ser o único time com 100% de aproveitamento ao final da segunda rodada do Campeonato Italiano. Consequentemente, assumiu a liderança isolada. Os gols foram de Vlahovic, duas vezes, e Savona.

Como havia vencido o Como, na estreia, pelo mesmo placar, a Juventus chegou a seis pontos, já abrindo dois de seu principal adversário na briga pelo título, a Inter de Milão, que, na rodada, ficou no empate por 2 a 2 com o Genoa. Já o Hellas Verona conheceu a sua primeira derrota. No jogo inicial, havia surpreendido o Napoli por 3 a 0.

O técnico Thiago Motta voltou a deixar o lateral Danilo na reserva. O brasileiro entrou nos minutos finais do segundo tempo e teve atuação discreta, assim como Douglas Luiz. O zagueiro Bremer, no entanto, continua com moral com o treinador e esteve entre os 11 mais uma vez.

O início do primeiro tempo foi calmo, sem muitas chances de gol. A Juventus demorou, mas começou a sobressair a partir dos 22 minutos, quando Savona teve um gol anulado pela arbitragem, que assinalou impedimento. A decisão apenas inflamou os ânimos do time visitante, que voltou a balançar as redes. Aos 27, Yildiz recebeu de Locatelli e acionou Vlahovic. O atacante acertou um bonito chute de perna esquerda para fazer 1 a 0.

A Juventus se mostrou eficaz novamente aos 38. Mbangula disparou pela esquerda e cruzou. Savona apareceu como elemento surpresa e desviou, de cabeça, para o gol. Desta vez, estava em posição legal e o lance foi validado. O Verona ainda tentou correr atrás do resultado, mas acabou indo para o intervalo com 2 a 0 de desvantagem.

No segundo tempo, a Juventus voltou pressionando e teve um pênalti marcado a seu favor logo de cara. Mbangoula invadiu a área e acabou derrubado por um carrinho de Tchatchoua. Vlahovic cobrou com categoria e ampliou o marcador. O gol desestabilizou o Verona, que não conseguiu mais voltar para a partida.

Com seu time confortável no jogo, Thiago Motta resolveu mexer na equipe e colocou os brasileiros Douglas Luiz e Danilo em campo. A Juventus, no entanto, preocupou-se apenas em administrar o resultado. Tengstedt e Harroui criaram boas oportunidades, mas a bola insistiu em não entrar.

Mais cedo, Cagliari e Como ficaram no empate por 1 a 1, na Sardegna Arena. Com isso, ambos os times continuam sem vencer no Campeonato Italiano. A equipe visitante, no entanto, conquistou o primeiro ponto em seu retorno à elite do futebol nacional.