Com um jogador a menos, Mirassol empata com o Paysandu e continua em 3º na Série B

Com um jogador a menos - Chico Kim foi expulso no segundo tempo -, o Mirassol segurou um empate sem gols com o Paysandu, nesta segunda-feira, no estádio da Curuzu, em Belém, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do segundo tropeço consecutivo, o time paulista continua no G-4, mas perde a chance de assumir a liderança.

O empate levou o Mirassol aos 39 pontos, atrás apenas de Novorizontino e Santos. O Paysandu, por outro lado, chegou ao sétimo jogo sem vitória e continua ameaçado de rebaixamento. O time paraense é o 15º colocado, com 26. O Ituano, na 17ª posição, tem 22.

O jogo começou com o Mirassol buscando o ataque. Logo no primeiro minuto, em uma bola levantada na área, Iury Castilho finalizou e Diogo Silva fez grande defesa. O Paysandu respondeu só aos sete, quando Robinho soltou uma bomba do meio campo e Muralha jogou para fora.

No meio do primeiro tempo, a partida ficou mais equilibrada, até que, aos 28, Yony Gonzalez entrou na área do Mirassol, chegou na linha de fundo, tocou para trás e Edílson apareceu para chutar, mas não pegou bem e mandou para fora.

Já perto do fim da etapa inicial, o Paysandu começou a pressionar o rival. Aos 38, Bryan Borges chutou quase de dentro da grande área do Mirassol e a bola passou perto da trave. Sem outras boas chances, a etapa inicial terminou com o placar inalterado.

A partida continuou equilibrada no segundo tempo. Aos dez, o Mirassol chegou a marcar com o atacante Léo Gamalho, mas a arbitragem anulou o lance e marcou impedimento. A partir daí a situação do time paulista só piorou. Três minutos depois, Chico Kim derrubou Esli Garcia, recebeu o segundo amarelo e acabou expulso.

Com um jogador a mais, o Paysandu foi mais dominante, mas teve dificuldade por passar pela defesa bem postada do rival. Aos 32, a equipe paraense ficou perto de marcar. Esli Garcia cruzou para Juninho, que exigiu uma grande defesa do goleiro Alex Muralha.

A pressão foi total no final. Yony Gonzalez recebeu dentro da área e viu Alex Muralha fazer mais uma grande defesa. Depois, ficou pedindo um pênalti, não marcado. Com isso, o jogo acabou no 0 a 0.

Na próxima rodada, o Paysandu enfrenta o Goiás no domingo, às 18h30, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). Na terça-feira, dia 3, o Mirassol recebe o América-MG, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 0 MIRASSOL

PAYSANDU - Diogo Silva; Edílson Júnior, Quintana, Carlão e Bryan Borges; João Vieira (Netinho), Matheus Trindade, Robinho (Juninho) e Cazares (Brendon); Ruan Ribeiro (Esli García) e Yony González. Técnico: Hélio dos Anjos.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Henri), Gazal, João Victor e Zeca; Neto Moura (Isaque), Rodrigo Andrade, Gabriel (Bruno Matias) e Chico Kim; Iury Castilho (Marquinhos) e Léo Gamalho (João Pedro). Técnico: Mozart.

CARTÕES AMARELOS - Bryan Borges, Cazares e Quintana (Paysandu),

CARTÃO VERMELHO - Chico Kim (Mirassol).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).