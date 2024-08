Botafogo confirma empréstimo e Cuiabá anuncia atacante Gustavo Sauer

O Botafogo confirmou nesta segunda-feira o empréstimo do atacante Gustavo Sauer, de 31 anos, ao Cuiabá até o fim do Campeonato Brasileiro. O jogador, inclusive, já foi anunciado oficialmente em seu novo clube.

"Espero poder contribuir da melhor forma. É um grande clube, todos sabem da grandeza, que vem se firmando na Série A. Tem um baita centro de treinamento, uma estrutura de primeiro mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Grato pela oportunidade que o Cuiabá tem me dado. E espero poder ajudar aí da melhor forma. E que a gente consiga os nossos objetivos no ano", disse o atacante.

Gustavo Sauer aguarda o Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, para se colocar à disposição do técnico Petit. O jogador, que foi revelado pelo Joinville, passou por Metropolitano e Paraná, antes de se aventurar no futebol da Romênia, Coreia do Sul, Bulgária e Portugal. Voltou ao Brasil para reforçar o Botafogo e acabou sendo cedido ao Caykur Rizerspor, da Turquia.

Pelo clube turco, Sauer disputou 34 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Ele vinha treinando em separado do elenco do Botafogo após ter seu contrato encerrado com o Caykur Rizerspor. Ele foi preterido pelo técnico Artur Jorge, o que fez com que fosse emprestado novamente.

No Cuiabá, ele chega para suprir a ausência de Deyverson, que deixou o clube para reforçar o Atlético-MG. Ele reforça o setor ofensivo, que conta com Isidro Pitta, Clayson, Derik Lacerda, Eliel e André Luís.

O Cuiabá é o vice-lanterna do Brasileirão, com 18 pontos, enquanto o Botafogo é o vice-líder, com 47, um a menos do que o Fortaleza. Sauer deve fazer sua estreia no time mato-grossense no sábado, às 19h30, diante do Criciúma, na Arena Pantanal, pela 25ª rodada.