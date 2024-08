Coritiba e Avaí jogam para manter ascensão e manter sonho de acesso na Série B

Duas partidas irão fechar nesta terça-feira as disputas da 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O maior destaque ficará para o confronto entre Coritiba e Avaí que chegam num momento de ascensão, com bons resultados, e querem continuar subindo na tabela.

Os catarinenses tentam se manter perto do G-4, zona de acesso, os paranaenses querem se distanciar de vez da zona de rebaixamento para depois buscar o grupo de elite. A partida está marcada para as 21h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

O Avaí, com Enderson Moreira, vem de três vitórias seguidas, sendo o sexto colocado com 34 pontos, quatro atrás do G-4. O Coritiba, com Jorginho, que também vem embalado por dois resultados positivos nas últimas rodadas, aparece em 12º com 30. O Ituano, primeiro time dentro da degola, tem 22.

No outro jogo, Brusque e Sport se enfrentam no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), às 21h. Esse é o terceiro duelo do Brusque transferido de Itajaí para a capital catarinense, após alguns jogadores reclamarem das condições do gramado do estádio Gigantão das Avenidas, onde o time catarinense estava mandando seus jogos. Tudo porque o Estádio Augusto Bauer, em Brusque, está passando por reformas.

As duas equipes chegam em jejum de vitórias, mas têm objetivos opostos. O Sport, que vem de duas derrotas seguidas, aparece em nono com 32 pontos e precisa da reabilitação para continuar na briga pelo G-4. Enquanto isso, o Brusque não vence há cinco rodadas e aparece na zona de rebaixamento, na vice-lanterna, com 19 pontos.

Confira os jogos desta terça-feira na Série B:

21h

Brusque x Sport

21h30

Coritiba x Avaí