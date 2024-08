América-MG demite técnico Cauan de Almeida após se distanciar do G-4 da Série B

O América-MG decidiu pela demissão do técnico Cauan de Almeida para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A decisão, anunciada na manhã desta terça-feira, ocorre após a derrota no duelo direto pelo G-4 com o Vila Nova, no domingo, por 1 a 0, fora de casa.

"O América Futebol Clube comunica o desligamento do técnico Cauan de Almeida e também do auxiliar-técnico Leonardo Cherede. O clube agradece aos profissionais pelo trabalho e dedicação, e deseja boa sorte no prosseguimento de suas carreiras", comunicou o América.

A derrota, porém, foi apenas mais um tropeço do time mineiro no torneio. Além de não vencer há três jogos, o América-MG só conquistou uma vitória em nove jogos. Com isso, deixou o G-4 e aparece na sexta posição com 35 pontos, quatro a menos do que o próprio Vila Nova, que fecha o G-4 com 39.

Cauan de Almeida, de 35 anos, era auxiliar de Mano Menezes no Corinthians e chegou no início da temporada para sua primeira experiência como treinador no profissional. Foram 34 partidas, 14 vitórias, 14 empates e seis derrotas.

Agora, o América se prepara para outro duelo complicado. Na próxima terça-feira, às 18h, a equipe visita o Mirassol no José Maria de Campos Maia, pela 24ª rodada. O adversário paulista está em terceiro lugar com 39 pontos, sendo um dos melhores mandantes da competição.