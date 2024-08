Santos apresenta Wendel Silva para aumentar força ofensiva: 'Ansioso para fazer 1º gol'

Embora já tenha feito a sua estreia pelo Santos ao entrar em campo no empate diante do Amazonas, pela rodada do fim de semana da Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Wendel Silva concedeu, nesta terça-feira, a sua primeira entrevista como reforço da equipe para o restante da competição.

Econômico nas palavras, o centroavante revelado pelo Flamengo disse estar realizando um sonho de criança ao aceitar a oferta para vir defender a equipe do Santos.

"Acompanho o Santos desde criança vendo grandes ídolos como o Neymar. Fiquei feliz quando soube da proposta. Venho para o desafio de levar o clube novamente para a Série A. Sei que não vai ser fácil, mas vamos trabalhar", afirmou o jogador de 24 anos.

Wendel chega por empréstimo junto ao Porto e o seu contrato vai até julho de 2025. Destaque da base no clube carioca, o atacante passou por Leixões e Covilhã antes de chegar ao Porto em 2022. Na equipe B, ele fez 31 jogos e anotou 18 gols na última temporada.

Sem conseguir um espaço no time principal, ele agora espera brilhar no Santos sob o comando de Fábio Carille. "Eu gosto mais de jogar como centroavante, mas posso atuar pelas beiradas. Isso depende muito do professor Carille", disse o atleta que vai usar a camisa 19.

Sobre a possibilidade de se firmar na equipe, Wendel disse estar pronto. "Estou ansioso para poder marcar o primeiro gol com essa camisa. O Santos é um gigante do futebol brasileiro. Já fiquei muito feliz pela estreia", comentou.

O jogador chega à Vila Belmiro com metas a cumprir de acordo com o contrato. Além de participar de ao menos 45 minutos em 60% dos jogos, o artilheiro tem ainda o desafio de marcar 15 gols no período.

"Dá para cumprir. Vivemos de gols e vou trabalhar para isso acontecer. O grupo está fechado e vamos trabalhar muito para sair dessa fase. Vamos treinar cada dia mais e pensar nos três pontos", afirmou o jogador.

O Santos volta a jogar pela Série B na próxima sexta-feira. O desafio vai ser contra a Ponte Preta, em partida realizada na Vila Belmiro.