Lucas Lima é expulso, Brusque derrota o Sport e respira na luta contra a degola na Série B

O Brusque voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. O time catarinense quebrou a série de cinco jogos sem vitória, ao bater o Sport por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio da Ressacada, pela 23ª rodada, e ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento.

A vitória levou o Brusque aos 22 pontos, na 18ª posição, contra 25 do CRB, primeiro fora da zona de rebaixamento. O Sport, por sua vez, conheceu a terceira derrota consecutiva e caiu para o décimo lugar, com 32, cada vez mais longe do G-4.

O primeiro tempo foi sonolento, com poucas oportunidades de gol. Precisando da vitória para se aproximar do G-4, o Sport ficou dependente dos lampejos de Gustavo Coutinho, que chegou a sair cara a cara com o goleiro Matheus Nogueira, mas adiantou a bola e facilitou a vida do adversário.

Jogando em Florianópolis, o Brusque praticamente não teve o apoio de sua torcida, mas conseguiu jogar de forma mais leve, trocando passes com certa tranquilidade. O time catarinense chegou efetivamente apenas uma vez e abriu o placar. Aos 41, Diego Mathias pegou a sobra, girou o corpo na entrada da área e fez um golaço.

Após o intervalo, o Sport voltou a campo com duas mudanças e com uma postura agressiva, totalmente diferente da etapa inicial. Igor Cariús criou suas boas chances, mas sem eficácia. Aos oito, Gustavo Coutinho ficou com a bola na pequena área e viu Matheus Nogueira fazer um milagre com a perna direita.

O jogo se transformou em ataque contra a defesa. O Sport partiu com tudo para cima, enquanto o Brusque passou a só se defender. Só que o time pernambucano pareceu nervoso e criou poucas chances.

E ainda deu tempo de Lucas Lima ser expulso e deixar o Sport com dez jogadores. O meia parou o contra-ataque do Brusque, recebeu o segundo amarelo e consequentemente o vermelho. Isso facilitou a vida do time catarinense, que enfim voltou a vencer no torneio.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 1 X 0 SPORT

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace e Luiz Henrique (Madison); Rodolfo Potiguar (Diego Tavares), Marcos Serrato e Jhemerson (Lorran); Diego Mathias, Rodrigo Pollero e Paulinho Moccelin (Dionísio). Técnico: Luizinho Vieira.

SPORT - Caíque França; Lucas André (Igor Cariús), Allyson, Chico e Felipinho (Zé Roberto); Felipe, Luciano (Pedro Vilhena) e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Dalbert), Gustavo Coutinho e Wellington Silva (Lenny Lobato). Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Diego Mathias, aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lorran, Matheus Pivô, Paulinho Moccelin e Rodrigo Pollero (Brusque); Allyson e Luciano (Sport).

CARTÃO VERMELHO - Lucas Lima (Sport).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA - R$ 4.860,00.

PÚBLICO - 158 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).