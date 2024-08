Cruzeiro e Internacional voltam a se encontrar em jogo remarcado do Brasileirão

Adiado por conta da catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul nas primeiras semanas de maio, enfim o duelo entre Cruzeiro e Internacional, válido pela quinta rodada do Brasileirão, será realizado. Os dois clubes voltam a se encontram nesta quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 19h30.

Por coincidência eles se encontraram justamente no último final de semana em jogo válido pela 24ª rodada, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), no qual terminou com a vitória por 1 a 0 do Internacional, com gol de Borré. Agora, o time gaúcho vai até a capital mineira, tentando embalar. Já os mineiros, querem se reabilitar após quatro jogos de jejum na competição nacional.

O Cruzeiro é sétimo colocado com 37 pontos. Mas, apesar do jejum, neste meio tempo, conseguiu uma classificação importante na Copa Sul-Americana, eliminando o Boca Juniors-ARG, nas oitavas de final. O Internacional, por sua vez, é 11º com 28 e venceu duas das três últimas partidas que disputou no Brasileirão. Fora este jogo, o time gaúcho ainda tem mais três jogos atrasados.

O técnico Fernando Seabra terá que lidar com desfalques e retorno para definir a escalação do Cruzeiro. A principal novidade é o meia Matheus Pereira, que cumpriu suspensão, e está de volta como maior esperança da torcida para chegar à vitória.

De outro lado, o lateral-direito William e o volante Lucas Romero estão suspensos e são baixas pelo terceiro cartão amarelo. Entre os volantes, Walace é o substituto natural e irá começar jogando. Portanto, a dúvida está na lateral, entre Weverton e Wesley Gasolina. Por fim, Gabriel Veron recuperado de uma lesão muscular na coxa pode voltar a ser relacionado.

O Internacional não poderá contar com o goleiro Rochet, que levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Com isso, o técnico Roger Machado vai promover a entrada de Anthoni.

São mais quatro baixas que já estavam entregues ao departamento médico: o goleiro Fabrício e os atacantes Wanderson, Lucca e Robert Renan. No mais, com a intenção de preservar os atletas, Vitão, Alan Patrick e Enner Valencia irão começam a partida no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X INTERNACIONAL

CRUZEIRO - Cássio; Weverton (Wesley Gasolina), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Walace, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Juan Dinenno. Técnico: Fernando Seabra.

INTERNACIONAL - Anthoni; Bruno Gomes, Rogel, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Bruno Tabata e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).