Flamengo enfrenta o Bahia com Fonte Nova lotada pelas quartas da Copa do Brasil

Flamengo e Bahia iniciarão a disputa das quartas de final da Copa do Brasil, em duelo que coloca dois dos favoritos ao título. A partida de ida será realizada nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), que estará lotada, uma vez que todos os ingressos foram vendidos ainda na segunda-feira, com previsão de mais de 48 mil torcedores.

Na Copa do Brasil, o gol fora de casa não é usado como critério de desempate. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. A partida decisiva será realizada na quinta-feira (12), às 21h45, no Maracanã.

O Bahia, que participou desde a primeira fase, já tem garantido R$ 13,44 milhões em premiação. O Flamengo, que entrou na terceira fase, já ganhou R$ 10,18 milhões. Quem avançar às semifinais, embolsará mais R$ 9,45 milhões. Na final, o campeão ganha outros R$ 73,5 milhões, enquanto o vice fica com R$ 31,5 milhões.

O chaveamento da competição já está definido até a final. Favoritos do seu lado, Bahia ou Flamengo vão enfrentar o vencedor do duelo entre Corinthians e Juventude. Do lado oposto, os favoritos São Paulo e Atlético-MG também se enfrentam, enquanto Vasco e Athletico tentam surpreender.

Como entrou na terceira fase, o Flamengo enfrentou apenas dois adversários. Eliminou o Amazonas, com duas vitórias por 1 a 0, e depois fez confronto de gigantes com o Palmeiras. Venceu por 2 a 0, em casa, e perdeu por 1 a 0, fora. Mas o clube segue sua maratona de jogos, afinal, ainda continua atrás de títulos de duas competições importantes.

No Brasileirão, o Flamengo está em quarto lugar com 44 pontos e voltou a vencer após três jogos ao fazer 2 a 1 no Red Bull Bragantino. E ainda segue atrás do título da Copa Libertadores, após garantir vaga nas quartas de finais, mesmo perdendo o segundo jogo por 1 a 0 para Bolívar-BOL, a quem venceu por 2 a 0 no Maracanã.

Neste primeiro duelo, o técnico Tite terá desfalques muito importantes. O meia Arrascaeta e o atacante Gabigol estão fora por lesões musculares. Pedro também estava machucado, mas voltou a treinar fisicamente. Entretanto, ainda deve ser poupado, mas o técnico tem Bruno Henrique como opção para formar o trio com Michael e Luiz Araújo.

Allan, suspenso, e Carlinhos, que já atuou pelo Nova Iguaçu, completam a lista. O lateral-esquerdo Matías Viña e o atacante Everton Cebolinha só voltam em 2025. O próprio Tite também foi desfalque no último jogo do Brasileirão, após uma arritmia cardíaca sofrida na Bolívia. Ficou dois dias hospitalizado e passou o domingo descansando em casa. Ele voltou a comandar o time na última segunda-feira.

Matheus Bachi, filho e auxiliar de Tite, indicou que ainda há chance de Pedro jogar. "Temos três competições, um grupo muito bom e temos que tomar decisões. Em cima disso, para cada jogo procuramos tomar as melhores decisões. O Bruno Henrique é uma opção, mas ainda estamos aguardando o Pedro para ver como está a recuperação dele."

Para chegar até às quartas de final, o Bahia passou por Moto Club-MA, Caxias-RS e Criciúma nas fases iniciais. Nas oitavas de final, teve um duelo complicado com o Botafogo e avançou após empate por 1 a 1, fora, e vitória por 1 a 0, em casa. No Brasileirão, está há três jogos invicto, com duas vitórias seguidas e um empate, somando 39 pontos em sexto lugar.

O técnico Rogério Ceni conta com o time titular completo e não deve fazer mudanças na escalação base. O foco nos treinamentos foram as finalizações e jogadas de bolas paradas. Deixam de ser opções, o atacante Rafael Ratão, que cumpre suspensão, o lateral Gilberto, o atacante Biel e o meia Acevedo seguem no departamento médico.

Ceni vê seu time preparado, mas destacou a dificuldade do confronto. "Estamos prontos para um grande jogo e creio que o empate com o Botafogo (0 a 0 na última rodada do Brasileirão) serve como referência, mas o favoritismo não está com a gente. É possível buscar um bom resultado com o apoio da nossa torcida, mas temos que ser realistas: não vai ser fácil."

FICHA TÉCNICA

BAHIA X FLAMENGO

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

FLAMENGO - Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Gerson; Michael, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).