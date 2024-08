Mundo do futebol se despede de Izquierdo

Juan Manuel Izquierdo, jogador do Nacional-URU, morreu, na noite da última terça-feira, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. O atleta, de 27 anos, passou mal e desmaiou em campo contra o São Paulo, no Morumbis, e estava internado no Hospital Albert Einstein desde o último dia 22.

O governo do Uruguai cedeu uma aeronave da Força Aérea para o translado do corpo até Montevidéu. O velório está previsto para a manhã de hoje, na sede social do Nacional.

Clubes e jogadores do Brasil e do mundo prestaram homenagens a Izquierdo. A CBF determinou um minuto de silêncio antes da bola rolar nos confrontos de ontem da Copa do Brasil, inclusive no jogo entre São Paulo e Atlético-MG, no Morumbis, onde o jogador uruguaio teve um mal súbito.

Izquierdo deixa a mulher, Selena, e dois filhos, uma menina de 2 anos e um menino recém-nascido, de menos de um mês de vida. Em carta aberta, a esposa se despediu do amado e lamentou a morte precoce.

"Tenho que me despedir da minha metade, o amor da minha vida. Para muitos Juan Izquierdo, para mim Juanma meu melhor amigo, meu marido, pai dos meus filhos, meus dois incondicionais. Uma parte de mim morre com você. Você foi uma grande pessoa, nobre, amorosa, sem maldade. Você foi um anjo nesta terra e será um anjo no céu", publicou.