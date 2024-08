Vascão sonhando alto

Vivendo um ano com uma gangorra de emoções, o Vasco enfrenta hoje o Athletico-PR, às 20h, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. Uma competição que antes parecia distante de grandes projeções pro vascaíno, agora está a seis jogos de uma possível coroação de afago ao torcedor.

Em um ano que começou sob forte expectativa com a chegada do renomado diretor de futebol Alexandre Mattos e promessas de investimento da 777, o torcedor teve o primeiro baque já em março, com a demissão do executivo 100 dias após sua contratação. Com o início do Brasileirão, mais problemas foram surgindo. Ramón Díaz demitido, 777 deixa o comando do futebol do clube, goleadas para Criciúma e Flamengo, Álvaro Pacheco comandando o time em apenas seis jogos e entrada na zona de rebaixamento. O vascaíno já conseguia enxergar mais um ano na angústia de brigar contra o Z-4 e desta vez sem perspectiva financeira pros próximos anos.

Entretanto, com a efetivação de Rafael Paiva, ex-treinador da equipe sub-20, o time conseguiu voltar a praticar um bom futebol e avançou na Copa do Brasil, eliminando Fortaleza e Atlético-GO. No Brasileirão, se desvencilhou do Z-4 e agora se dá ao luxo de sonhar com voos mais altos.