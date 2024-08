Derrota para o Atlético-MG não desanima Luiz Gustavo: 'Vamos lá para vencer e buscar a vaga'

A dolorosa derrota para o Atlético-MG com direito a gol nos acréscimos, nesta quarta-feira, no MorumBis, no primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil, não diminuiu a confiança do volante Luiz Gustavo, um dos mais experientes do elenco do São Paulo.

"Um detalhe a gente tomou o gol. Importante levantar a cabeça, 1 a 0 não é impossível. Não vamos desistir nunca. Vamos lá para vencer e buscar a classificação", disse o jogador, referindo-se ao duelo previsto para 12 de setembro, na MRV Arena, em Belo Horizonte.

O vencedor do duelo entre São Paulo e Atlético-MG vai encarar o ganhador da disputa entre Vasco e Athletico-PR. Do outro lado da chave, vão se enfrentar os vencedores dos confrontos entre Bahia e Flamengo (primeiro jogo vencido pelos cariocas por 1 a 0, em Salvador) e Juventude x Corinthians.

Antes o São Paulo vai ter de se concentrar na disputa do Campeonato Brasileiro, porque no domingo, às 18h30, enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pela 25ª rodada. O time é o quinto colocado, com 41 pontos, sete atrás do líder Fortaleza.