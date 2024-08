São Paulo não reverte derrota sofrida como mandante em mata-mata desde 2015

Derrotado por 1 a 0 pelo Atlético-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no MorumBis, o São Paulo vai precisar reverter a desvantagem na Arena MRV, na próxima quinta-feira, dia 12. Conseguir se recuperar fora de casa em um mata-mata após sofrer um revés como mandante é um feito raro para o time são-paulino na última década. A última vez que esse tipo de situação foi revertida, levando em consideração as principais competições, foi em 2015, também na Copa do Brasil.

Na ocasião, o time tricolor, sob o comando do treinador colombiano Juan Carlos Osorio, perdeu por 2 a 1 para o Ceará no MorumBis, no jogo de ida das oitavas de final do torneio nacional. A recuperação no duelo de volta foi soberana, com um triunfo por 3 a 0 no Castelão, em confronto marcado pelo último gol anotado por Rogério Ceni com a camisa são-paulina. Thiago Mendes e Alexandre Pato também balançaram as redes.

Em partidas de Sul-Americana e Libertadores, o time nunca conseguiu se recuperar após perder em casa. A situação mais recente em que o São Paulo teve que reverter uma derrota como mandante em mata-mata foi em 2022, quando foi superado por 3 a 1 pelo Flamengo em casa, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. No Maracanã, a equipe paulista por 1 a 0 e acabou eliminada.

Antes disso, viveu cenário parecido no Paulistão de 2017, também durante as semifinais, em dois clássicos com o Corinthians. Perdeu por 2 a 1 no MorumBis na partida de ida e ficou sem a vaga na final ao terminar a rodada de volta, na Neo Química Arena, com um empate por 1 a 1 no placar final.

Durante a campanha do título inédito da Copa do Brasil no ano passado, a equipe tricolor não precisou reverter derrotas sofridas em casa, até porque decidiu a maioria dos duelos como mandante. A única partida em que jogou a volta como visitante foi contra o Palmeiras, nas quartas de final, quando ganhou por 2 a 1 no Allianz após ter vencido também no MorumBis, por 1 a 0.