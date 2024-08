'Estou pronto pra jogar'

Novo reforço do Mengão, Carlos Alcaraz chegou na noite de ontem ao Rio de Janeiro. O argentino assinou contrato válido até agosto de 2029. Ele foi recebido pelo gerente de futebol, Luiz Carlos Azevedo, e recebeu a camisa 37 das mãos do dirigente. O jogador disse que está bem fisicamente e se colocou à disposição para jogar, mas ainda precisa ser regularizado pelo clube.

"Estou muito contente de chegar no Flamengo, com vontade de jogar, de disputar posição. É uma mudança muito linda. Agora irei ao hotel descansar, amanhã vou ao treinamento, conhecer os companheiros e ficar à disposição do Flamengo. Fisicamente estou muito bem. Domingo tem um jogo bonito contra o Corinthians e estou à disposição se o técnico quiser. Estava treinando na Inglaterra, estou bem fisicamente", disse o argentino.

O jogador falou sobre a importância de Alex Sandro para que aceitasse a proposta do Flamengo.

"Alex Sandro, é uma grande pessoa, na Juventus me ajudou muito. Antes de chegar ao Flamengo, falei com ele e ele disse que estávamos vindo pro maior clube do Brasil", revelou.