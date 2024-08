Santos busca redenção diante da Ponte Preta na Vila Belmiro para voltar a embalar na Série B

Três partidas sem vitória, um futebol sem brilho e ainda a desconfiança da torcida. Disposto a virar a página e a escrever um novo roteiro para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe a Ponte Preta nesta sexta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 24ª rodada, encarando o confronto como um divisor de águas na competição.

Insatisfeito com o que time vem apresentando, Fábio Carille já externou o seu descontentamento e chegou a fazer alterações pontuais. Nesta semana, o comandante utilizou o tempo livre para ajustar o posicionamento, corrigir a movimentação e ainda realizar uma atividade técnica para aprimorar cruzamentos, finalizações e jogadas de bola parada.

Além do trabalho de campo, mudar a atitude da equipe é a prioridade do treinador. "A gente vai reverter esse comportamento dos jogadores nos próximos jogos da competição", garantiu Carille após o recente empate diante do Guarani.

A principal mudança aparece no setor ofensivo. Com dores no ombro, o argentino Julio Furch também vem realizando tratamento no púbis e deve ser poupado. Recém-contratado, Wendel Silva está cotado para atuar ao lado de Otero e Guilherme.

Na defesa, o time também tem uma alteração, mas ela acontece por motivo disciplinar. Expulso no empate com o Guarani, o lateral-esquerdo Escobar cumpre suspensão e abre uma vaga na posição. Souza e Hayner são as opções.

No meio-campo, Giuliano vai ter a missão de organizar o Santos para fazer a bola chegar aos atacantes. Jogando diante da torcida, ele espera que o time reencontre o caminho das vitórias após derrota para o Avaí e dois empates em sequência com Guarani e Amazonas nos três encontros recentes.

Com 39 pontos e a um do líder Novorizontino, o Santos pode voltar a ser líder em caso de vitória em casa. Pensando em tornar o time mais efetivo e também consistente, Carille conta com uma boa marcação e uma rápida transição para pressionar os visitantes desde o início.

No início da noite, a diretoria do Santos, por intermédio das redes sociais, revelou que o zagueiro Jair "pediu à comissão técnica para ser liberado dos treinamentos e que não fosse relacionado para a partida contra a Ponte Preta, alegando existirem propostas para a sua negociação. A direção de futebol aceitou a decisão em conjunto com a comissão técnica".

Mas se o Santos se sente pressionado pela ausência de vitórias, do outro lado, a situação não é diferente. Com dois empates e duas derrotas nos últimos quatro duelos, a Ponte Preta tem apenas 28 pontos e aparece na 13ª colocação.

Além dessa irregularidade, a equipe comandada pelo técnico Nelsinho Baptista tem um outro problema. O baixo aproveitamento como visitante. Em 12 partidas foram sete derrotas e cinco empates, o que dá um aproveitamento de 13,8%.

Para a partida desta sexta, o treinador tem ao menos uma mudança já assegurada em relação à equipe que perdeu para o Operário-PR na última rodada: Igor Inocêncio retorna à lateral-direita após cumprir suspensão. Com Jean Carlos fora do restante da temporada após romper ligamento cruzado do joelho direito, Gabriel Risso continua como titular da lateral-esquerda.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X PONTE PRETA

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Gil e Souza (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Pedrinho) Guilherme e Wendel Silva Técnico: Fábio Carille.

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Sérgio Raphael, Matheus Silva e Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro e Elvis; Everton Brito, Gabriel Novaes e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).