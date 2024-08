NFL: Philadelphia Eagles 'abandona' verde e adota cores do Corinthians para partida no Brasil

A uma semana da primeira partida da National Football League (NFL) no Brasil, o Philadelphia Eagles, mandante da partida na Neo Química Arena, revelou o uniforme que utilizará no confronto com o Green Bay Packers. A franquia, que tem o verde como cor predominante, utilizará uma combinação inédita, de preto e branco. Ainda haverá detalhes em verde, no uniforme, mas o alvinegro será predominante. "Vocês nunca viram esse combo", escreveu a franquia da Philadelphia em suas redes sociais.

Eagles e Packers adotam o verde como cores principais em seus uniformes e logos. O Corinthians, dono do estádio, 'abomina' a cor no entanto, em função da rivalidade com o Palmeiras. Na Neo Química Arena, à exceção do gramado, não há menção a cor. A mudança do uniforme da franquia surge após pedidos 'informais' do Corinthians e polêmicas envolvendo os próprios jogadores do time de futebol americano.

A camisa será branca, com apenas os números em tons verdes. Já a calça e o capacete serão pretos, com detalhes em branco. Na temporada regular, em partidas como mandante nos Estados Unidos, o Philadelphia Eagles costuma utilizar seu uniforme principal, em que o verde é predominante.

Em abril, quando a prefeitura de São Paulo, Corinthians e NFL oficializaram os times que disputariam a partida, Augusto Melo, presidente do Corinthians, acenou com a possibilidade de que os Eagles, mandante no jogo, evitassem utilizar a cor verde. "Primeiramente, o predominante de um deles é branco. A gente fica muito feliz que tem a ver com a nossa cor também. É um contrato. Como eu sempre falei, a nossa arena tem que ser autossustentável", afirmou.

A assinatura do contrato entre Corinthians e NFL para a realização da partida aconteceu durante a gestão do antigo presidente Duílio Monteiro Alves. Quando assumiu, coube a Augusto entender as questões e os acordos realizados entre as partes. Na prática, o Corinthians cede o espaço para a liga a partir de 2 de setembro e o clube deixa de se envolver em quaisquer questões, marketing e ações na Neo Química Arena.

Por isso, o Corinthians não teria poder de decisão para mandar os Eagles alterarem seu uniforme para a partida. A escolha partiu da franquia, após conversas entre as partes, como havia informado o Meu Timão, ainda em abril. A NFL também não obrigou a alteração do lado dos Eagles. A reportagem do Estadão entrou em contato com o clube sobre a troca do uniforme, mas não obteve retorno até a publicação. Caso ocorra, ela será atualizada.

Josh Jacobs, running-back do Green Bay Packers, chegou a afirmar que o aconselharam a não utilizar a cor verde no Brasil. "Me disseram que onde nós vamos jogar, você não pode nem usar verde. Acho que tem alguma coisa a ver com gangues. Eles explicaram que não vamos para o Rio. É um desses lugares em que provavelmente não deixariam a gente sair do hotel. E os dois times são verdes. Me disseram para colocar apenas roupas brancas e pretas na mala, para evitar imprevistos," disse o atleta. Ele se desculpou posteriormente, ao afirmar que tudo se tratou de um mal entendido.

Philadelphia Eagles e Green Bay Packers - que ainda jogará de verde - se enfrentam no dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, na primeira partida da liga no País e no hemisfério sul. O jogo terá transmissão da RedeTV!, CazéTV, ESPN e NFL Game Pass.