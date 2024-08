Hamilton termina 2º treino livre do GP da Itália como o mais rápido; Verstappen é 14º

Após uma primeira sessão apenas regular, onde obteve o sétimo tempo, Lewis Hamilton caprichou no ajuste do carro e terminou o segundo treino livre para o GP da Itália, como o piloto mais rápido da atividade ao cravar 1min20s738 com a sua Mercedes, nesta sexta-feira, em Monza. Lando Norris terminou em segundo com a McLaren e Carlos Sainz, da Ferrari, ficou em terceiro.

A surpresa ficou por conta do holandês Max Verstappen, que liderou o primeiro treino, realizado mais cedo. Depois de iniciar os trabalho com um bom ritmo, o tricampeão mundial foi ficando para trás com sua Red Bull e finalizou a atividade com o modesto 14º tempo.

O segundo treino livre começou com o argentino Franco Colapinto usando pneus médios e andando na casa de 1min23s com a sua Williams. Logo Hamilton assumiu o comando com 1min21s641 dando início ao ajuste dos carros visando o GP de domingo.

Sainz, Norris e Piastri se alternaram buscando a melhor marca. George Russel, que teve o seu carro danificado sob o comando de Kimi Antonelli no primeiro treino livre, após uma batida forte, foi para a pista a fim de testar o trabalho dos mecânicos na recuperação de sua Williams. Ao final, ele conseguiu fechar uma volta e terminou a sessão com o sexto tempo.

Na segunda metade dos trabalhos, Hamilton passou a andar mais rápido e desbancou Norris do primeiro posto. Na sequência, Sainz, Piastri e Leclerc se posicionaram nas cinco primeiras colocações.

A exemplo da primeira sessão, o segundo treino livre também teve bandeira vermelha acionada. Kevin Magnussen, da Haas, bateu no setor dois da curva sete e a atividade precisou ser interrompida.

Nesta reta final, Hamilton, Norris, Sainz, Piastri, Leclerc, Russell Hulkenberg, Ricciardo, Alonso e Stroll ocuparam as dez primeiras melhores marcas. Após um bom início, Verstappen ficou para trás e terminou a atividade apenas com o 14º tempo.

No sábado, os pilotos voltam à pista mais duas vezes. Eles cumprem o terceiro treino e depois retornam para a definição do grid. O GP da Itália, marcado para domingo, acontece às 10h (horário de Brasília).

Confira o resultado final do 1º treino livre do GP da Itália:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min20s738

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min20s741

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min20s841

4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min20s858

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min20s892

6º George Russell (ING/Mercedes),- 1min21s086

7º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min21s140

8º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min21s300

9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min21s316

10º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min21s363

11º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min21s461

12º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min121s499

13º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min21s592

14º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min21s613

15º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min21s678

16º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min21s715

17º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min21s784

18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min21s819

19º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min22s847

20º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min22s229