Murilo trata jogos do Brasileirão como decisivos e pede atenção: 'Temos de dar o nosso melhor'

A reviravolta do Palmeiras na busca pelo bicampeonato do Brasileirão no ano passado veio após o clube se fechar em momento conturbado da temporada e definir as partidas que tinha como "finais". O elenco repete a ação após duas eliminações e o zagueiro Murilo aposta em resultado positivo caso o time faça o seu melhor.

Neste domingo o palmeiras visita o Athletico-PR na Ligga Arena e, com a semana livre de preparação, a expectativa é por boa apresentação para a busca de três importantes pontos na caça ao líder Fortaleza.

"Sem dúvida nenhuma, a gente tem 14 finais aí para poder jogar e ganhar. Está no nosso controle dar o nosso melhor, se dedicar em cada partida. O que a gente pode fazer é isso, e o resultado, consequentemente, vai vir", aposta o zagueiro Murilo.

"Mas, sem dúvida nenhuma, do jeito que a gente vem trabalhando, se esforçando, vem se doando em cada treino, em cada jogo, as coisas vão sair naturalmente. Se Deus quiser, a gente vai fazer de tudo para vencer essas partidas que temos pela frente", endossa, confiante.

Murilo voltou ao time titular na rodada passada, na goleada por 5 a 0 sobre o Cuiabá, em Campinas, e deixou sua marca. Ele celebras esse retorno com gol. "Feliz por poder voltar a marcar. Estava buscando muito isso e, graças a Deus, aconteceu. Foi uma vitória muito importante porque a gente pôde, depois das eliminações, retomar a autoestima, voltar à confiança para poder atuar bem nos próximos jogos", afirma. "Sem dúvida, é bom agora ter a semana cheia de trabalhos, de intensidade, para a gente aprimorar o que estava faltando e o que estava querendo buscar. A gente vem treinando muito bem para domingo podermos fazer um grande jogo."

Nas atividades desta sexta-feira, Abel Ferreira começou o dia com um vídeo no auditório do centro de excelência, No campo, o elenco realizou atividades técnico-táticas: foram intensos enfrentamentos de cinco contra cinco em campo reduzido e, depois, trabalhos específicos posicionais dos setores ofensivo e defensivo.

"São jogos sempre difíceis lá. A gente sabe da qualidade que eles têm na casa deles, mas a gente tem que contar também com o desgaste que eles vêm tendo com os últimos jogos. Estamos trabalhando para poder botar muita intensidade para poder sair com o resultado positivo."