Botafogo e Fortaleza fazem confronto direto pela liderança do Brasileirão

Líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro estarão frente a frente neste sábado, às 21h, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Botafogo se enfrentam pela liderança, sob os olhares de Palmeiras e Flamengo, que também sonham com o título.

O Fortaleza vem fazendo uma campanha impressionante, com nove vitórias nos últimos dez jogos. Na rodada passada, bateu o Corinthians por 1 a 0. Com 48 pontos, é o líder do torneio, e ainda tem uma partida a menos do que o Botafogo, segundo, com 47.

O Botafogo, por outro lado, está oscilando, e vem de um empate sem gols com o Bahia, em Salvador (BA). O time carioca é o melhor visitante, com 56,4% de aproveitamento. Foram 13 jogos, com seis vitórias, quatro empates e três derrotas, mas enfrenta o time com a melhor campanha em casa. São dez triunfos e três empates.

Há também um pequeno tabu em jogo. O Fortaleza não vence o Botafogo desde 2020, quando fez 3 a 1 no Campeonato Brasileiro daquele ano. Neste período, foram cinco jogos, com três derrotas e dois empates.

O time carioca terá força máxima, com exceção, claro, dos jogadores que já estão entregues ao departamento médico. O técnico Artur Jorge ainda conta com retornos importantes. O zagueiro Alexander Barboza, o lateral Mateo Ponte e o meia Savarino cumpriram suspensão e estão de volta.

O lateral-esquerdo Cuiabano, poupado diante do Bahia, treinou normalmente e também deve reassumir o seu posto de titular. Na frente, Igor Jesus continua sendo o escolhido, enquanto Tiquinho Soares fica mais uma vez entre os suplentes.

"Para nós é muito simples, faltam 14 jogos. Da mesma forma que não olhávamos para aquilo que era a classificação até aqui, a situação é a mesma porque sabemos que temos muitos jogos por jogar. O que vamos fazer daqui para frente é que vai nos levar, ou não, ao lugar que ambicionamos", disse Artur Jorge.

O técnico Juan Pablo Vojvoda ganhou uma boa notícia. O STJD adiou o julgamento do volante Hércules pela expulsão contra o Vasco. Com isso, ele está liberado para entrar em campo e deixar o Fortaleza com força máxima para um dos principais jogos do ano.

Entre as principais esperanças cearenses está Yago Pikachu, que atravessa ótima fase e vem sendo decisivo nos últimos jogos. O atacante Lucero vem mostrando um faro de gol impressionante e sempre é esperança de gol.

"Não sei qual é a nossa melhor versão, porque cada jogo é um jogo diferente. Na minha opinião, a gente vai enfrentar o melhor time do futebol brasileiro em termos individuais e coletivos. São jogadores que estão em ótimo momento, jogador convocado para a seleção, principalmente o Luiz Henrique, que vive um ótimo momento, que a gente tem que ter bastante cuidado. O Botafogo é forte jogando no Rio", alertou Pikachu.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FORTALEZA

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Savarino e Almada; Luiz Henrique e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; José Welison, Yago Pikachu, Pedro Augusto e Pochettino; Hércules e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues De Souza (SP).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).