Criciúma vai até a Arena Pantanal para aproveitar a crise do vice-lanterna Cuiabá

Seguindo firme no projeto de permanência no Campeonato Brasileiro, o Criciúma pode dar mais um passo para se manter longe da zona de rebaixamento. No sábado, o time catarinense abre a 25ª rodada diante do vice-lanterna Cuiabá, às 18h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Após vencer o jogo atrasado diante do Red Bull Bragantino, por 1 a 0, o Criciúma se manteve no G12 - zona de classificação para a Copa Sul-Americana - em 12º lugar, com 28 pontos. Além disso, tem um jogo a menos a cumprir e está a seis pontos do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 22.

O Cuiabá vive situação dramática. Após a goleada sofrida por 5 a 0 para o Palmeiras, o técnico Petit pediu demissão e Bernardo Franco, ex-auxiliar de António Oliveira, ex-técnico do Corinthians, foi contratado e terá a sua primeira experiência como treinador. O time mato-grossense é o vice-lanterna, com 18 pontos, porém tem dois jogos a menos para disputar.

O técnico Cláudio Tencati terá a baixa do recém-chegado Patrick de Paula. Emprestado pelo Botafogo, o volante chegou pendurado e levou amarelo diante do Red Bull Bragantino. A boa notícia é a volta após cumprir suspensão do volante Higor Meritão.

O novo comandante também convive com dúvidas no setor defensivo. O zagueiro Rodrigo e o lateral direito Claudinho estão com desconforto muscular e podem iniciar a partida no banco de reservas.

Apesar da distância da zona de rebaixamento, o técnico Tencati tinha projetado uma situação mais tranquila: "A projeção fugiu um pouco. Tínhamos uma expectativa de duas vitórias em três jogos. Na pior das hipóteses, esperávamos cinco, seis e até sete, quem sabe. A nossa média era de cinco pontos para cima. Se fosse nove, com certeza, a gente iria brigar pela Sul-Americana. Fugiu? Sim, mas é por isso que é jogo a jogo" disse o treinador.

Sob novo comando, o técnico Bernardo Franco terá dois reforços para montar o time titular do Cuiabá. Primeiro, volta de suspensão o zagueiro Alan Empereur, enquanto o atacante Gustavo Sauer foi regularizado no BID e poderá estrear. A tendência é que Max perca a vaga entre os 11, com o Cuiabá voltando ao esquema com dois atacantes e abrindo mão da linha defensiva de cinco.

"Nosso objetivo é bem ambicioso, sabendo do nosso momento. O Campeonato Brasileiro é difícil, conheço bem, estou acostumado. Sabemos como é estar nesta situação, porém confiamos muito no nosso potencial de elenco e de trabalho. A gente quer pensar jogo a jogo, não queremos traçar um objetivo e depois perder o foco. O nosso foco é o Criciúma, que é o próximo jogo em casa, sem criar expectativa, pensando jogo a jogo", comentou o novo comandante.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X CRICIÚMA

CUIABÁ - Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur; Raylan, Lucas Mineiro, Denilson, Lucas Fernandes e Juan Tavares; Gustavo Sauer e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

CRICIÚMA - Gustavo; Dudu (Claudinho), Maia (Rodrigo), Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Meritão, Ronald, Newton e Matheusinho; Allano e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO - Rodrigo Pereira (PE).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).