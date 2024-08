Novorizontino e Vila Nova fazem confronto direto pela liderança da Série B

A 24ª rodada da Série B coloca frente a frente uma briga direta pela liderança. O Novorizontino recebe o Vila Nova, neste sábado, com apenas um ponto à frente do rival, em dia com bons confrontos contra o rebaixamento. Na degola, a Chapecoense enfrenta o Botafogo, na Arena Condá. Já o desesperado CRB encara o Avaí, no Rei Pelé.

O Novorizontino busca a reabilitação na rodada após perder para o Ceará por 1 a 0, em Fortaleza. Uma vitória garante o time paulista na liderança por mais uma rodada. No entanto, o adversário está no G-4 - zona de acesso - e sonha com a primeira posição. O time goiano tem 39 pontos, um a menos do que seu adversário paulista (40).

O Vila Nova, inclusive, vive boa fase e vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, outro adversário direto na briga pelo acesso. Para surpreender, no entanto, terá que melhorar seu desempenho como visitante. Em 11 partidas até agora, venceu apenas dois, empatou três e perdeu seis, um aproveitamento de apenas 27,3%.

Sua sorte é que o Novorizontino também não é um exímio mandante. O time paulista tem a 12ª campanha em casa, com cinco vitórias, cinco empates e uma derrota.

A Chapecoense tenta quebrar uma série de nove jogos sem vencer para reagir na Série B, onde não vence desde o dia 6 de julho, quando fez 2 a 1 no Goiás. O adversário é o Botafogo, que teve a semana livre após ter a partida com o Guarani adiada, enquanto o time catarinense empatou por 0 a 0 com o CRB.

A Chapecoense ocupa o penúltimo lugar, com 21 pontos, apenas à frente do Guarani, com 18. O Botafogo tem 26 e ainda continua ameaçado, apesar de conseguir respirar nas últimas rodadas.

Com 25 pontos, na 16ª posição, o CRB enfrenta o Avaí na Ressacada. O time alagoano não vence há sete jogos e precisa dar a volta por cima para não parar na zona de rebaixamento. Já a equipe catarinense tem 34, no sétimo lugar e quer a vitória para encostar no G-4. Na rodada passada, perdeu fora para o Coritiba por 1 a 0.

No domingo, mais dois jogos darão continuidade à rodada. O Goiás recebe o Paysandu na Serrinha, enquanto o Amazonas enfrenta o Ceará, no Carlos Zamith, em Manaus.

Confira os jogos da 24ª rodada:

SÁBADO

17h

Novorizontino x Vila Nova

Chapecoense x Botafogo

18h

CRB x Avaí

DOMINGO

16h

Amazonas x Ceará

18h30

Goiás x Paysandu

SEGUNDA-FEIRA

20h

Sport x Ituano

21h30

Operário x Brusque

TERÇA-FEIRA

19h

Mirassol x América-MG

21h30

Guarani x Coritiba