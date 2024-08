Norris mostra surpresa com pole no GP da Itália de F-1, mas admite: 'Foi incrível'

Lando Norris conquistou a sua quarta pole na atual temporada de Fórmula 1 ao cravar a volta mais rápida do GP da Itália, com 1min19s327. O britânico se mostrou surpreso, mas comemorou muito o resultado que o coloca cada vez mais na briga pelo título do Mundial de Pilotos com Max Verstappen.

"Outra pole é incrível. Não estou esperando uma corrida fácil, mas ter a primeira fila quando o grid se mostrou tão apertado é surpreendente. Dói dizer isso, mas minha volta não foi muito boa. Há algumas questões desconhecidas com os pneus e a degradação, mas estou muito feliz e ansioso para amanhã", afirmou Norris.

No treino classificatório deste sábado, Norris vinha fazendo uma corrida discreta, mas mostrou todo o potencial da McLaren no Q3. A equipe britânica ainda conseguiu a dobradinha, com Oscar Piastri na segunda posição. George Russell foi o terceiro.

"Não foi o bastante (para ficar em primeiro), e sinto que já disse isso muitas vezes este ano, mas foi um trabalho em equipe muito bom. Não tínhamos nenhuma certeza de que conquistaríamos a primeira fila, então foi incrível conseguir isso. Começar em segundo nem sempre é a pior coisa, então vamos ver como os pneus se saem. Com todos tão próximos, será emocionante", disse Piastri.

Os pilotos da McLaren aparecem como favoritos na corrida do GP da Itália, no tradicional circuito de Monza, que tem a largada marcada para este domingo, às 10h, pelo horário de Brasília.