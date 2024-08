Russell festeja competitividade com 3º lugar no grid do GP da Itália; Hamilton se decepciona

Enquanto o tricampeão mundial e líder da temporada da Fórmula 1, Max Verstappen, teve um treino classificatório para esquecer neste sábado, com um sétimo posto em Monza, na Itália, George Russell, da Mercedes, mostrou-se surpreso com o terceiro lugar no grid e não escondeu a empolgação.

"Foi ótimo. Terminar em terceiro foi um pouco melhor do que eu esperava, porque tivemos uma sessão realmente difícil no Q1 e no Q2", lembrou o piloto inglês, que ficou apenas atrás dos dois carros da McLaren, a 0s113 do pole position, Lando Norris, e a 0s004 de Oscar Piastri.

"Eles (McLaren) estão muito rápidos no momento, mas não ficamos muito atrás. Estamos trabalhando duro para alcançá-los, mas estou muito feliz com o terceiro lugar", festejou Russell, que tentará, neste domingo, a partir das 10h (horário de Brasília), repetir o triunfo conquistado na Áustria, há dois meses.

"Estou muito animado para amanhã. Acho que será uma dura batalha, todos estão muito próximos. Isso é muito bom para a Fórmula 1. Todos estávamos esperando por essa competitividade, e você sabe que se fizer um bom trabalho, tem chance de vencer", destacou, lembrando que apenas 0s186 separou os seis mais bem colocados no treino qualificatório.

"Vou comer um pouco de pizza hoje para encher o tanque e tentar ganhar um pouco de peso. Assim, não vou estar tão pesado amanhã, e espero que possamos lutar por um bom resultado", brincou Russell, confiante em um bom resultado neste domingo.

Diferentemente do companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton se irritou com o próprio desempenho no treino que definiu o grid. Depois de liderar o Q2, o heptacampeão falhou na última parcial e sairá na sexta colocação em Monza.

"Estou furioso, extremamente furioso. Eu poderia ter feito a pole ou pelo menos ter ficado na primeira fila. Simplesmente não fiz um bom trabalho", lamentou Hamilton. "Perdi 0s15 na curva 1 e depois 0s1 na última curva. Não há nenhum culpado, somente eu. A classificação tem sido meu ponto fraco, e não sei o que fazer. Vou continuar tentando."

O experiente piloto também falou sobre o seu futuro substituto na Mercedes, o italiano Kimi Antonelli. "Vou ficar me batendo pelas próximas duas horas, mas preciso seguir em frente. Temos um bom carro de corrida, a equipe fez um trabalho incrível. O carro estava melhor e a equipe merece mais. Talvez consigam isso com Kimi", comentou Hamilton, visivelmente decepcionado.