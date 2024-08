Palmeiras conta com volta de Gustavo Gómez para garantir solidez da zaga diante do Athletico-PR

Embalado e na caça aos líderes do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras aposta na boa fase do seu setor defensivo para reagir no torneio. Dono da defesa menos vazada (19 gols sofridos) e da melhor média, com apenas 0,79 gol sofrido por partida, o técnico Abel Ferreira conta com um reforço importante no duelo com o Athletico-PR: o retorno de Gustavo Gómez.

Neste domingo, o capitão retorna ao Palmeiras, após cumprir suspensão, e fará dupla com Murilo na zaga. O jovem Vitor Reis se recupera de um desgaste provocado por um edema na coxa direita e está fora de combate.

Os laterais Mayke e Piquerez, o volante Gabriel Menino e o atacante Bruno Rodrigues também realizam tratamentos de lesões e desfalcam a equipe. Richard Ríos e Zé Rafael disputam uma vaga no meio de campo, enquanto Marcos Rocha deve ocupar a lateral direita.

Na última atividade antes da viagem para Curitiba, na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, Abel Ferreira comandou um trabalho tático, de posicionamento e movimentações, seguido por um recreativo

A equipe alviverde reencontrou o caminho das vitórias e vem de bons resultados: triunfos em casa sobre Cuiabá e São Paulo e empates, como visitante, diante do Flamengo e do Internacional. Nesses jogos, o time comandado por Abel Ferreira anotou nove gols e sofreu apenas três.

De quebra, o bom momento alviverde contrasta com a má fase dos atleticanos, que somam 29 pontos no Nacional, mas não vencem há quatro rodadas. O time paranaense vem de derrotas para Vasco, Juventude e Grêmio e um empate com o Internacional. A situação é ainda mais delicada em seus domínios: a equipe do técnico Martín Varini não vence em casa pelo Brasileiro desde 13 de junho, acumulando quatro derrotas e dois empates no período.