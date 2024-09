Avaí supera o CRB no Rei Pelé e se aproxima do pelotão de frente na Série B

O Avaí está a um passo de retornar ao G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time catarinense foi até o estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e venceu por 2 a 1 o CRB, pela 24ª rodada.

Com o resultado, o Avaí foi a 37 pontos, saltou para a quinta colocação, e diminuiu para dois a distância em relação ao Vila Nova, primeiro time na zona de acesso, com 39. Já o CRB parou em 25, e segue apertado na briga contra a degola, apenas três acima do Ituano, primeiro time na zona de rebaixamento. O time alagoano não vence há 10 rodadas.

A partida ficou marcada por uma grande atuação do meia Giovanni, que marcou os dois gols catarinenses nos minutos finais da etapa inicial, e ajudou a equipe a seguir lutando pelo acesso na competição.

O duelo começou com domínio visitante. Logo aos nove, Giovanni teve a primeira grande chance para o Avaí quando bateu no canto, da entrada da área, mas Matheus Albino defendeu. Entretanto, o CRB equilibrou as ações ofensivas e quase abriu o placar com João Pedro.

Aos 28, o volante João Pedro recebeu de Willian Formiga na área e mandou para o gol, mas a defesa adversária tirou em cima da linha. O Avaí respondeu com Vagner Love aos 29, quando de frente para o gol, tentou uma cavadinha e mandou para fora.

As investidas catarinenses surtiram efeito. Aos 41, em cobrança de escanteio ensaiada, Giovanni recebeu livre de marcação, encobriu Matheus Albino e abriu o placar. E não demorou muito para a vantagem aumentar. Aos 48, Vagner Love chutou, a bola bateu na defesa do CRB e sobrou novamente para Giovanni, que tirou do goleiro e levou o jogo para o intervalo com 2 a 0 no marcador.

Na volta para o segundo tempo, Daniel Paulista fez mudanças no CRB e a postura foi outra. Aos três, Hereda mandou uma bomba e a bola acertou a trave. Aos seis, foi a vez de Getúlio mandar de cabeça no canto e César Augusto fez um milagre.

No minuto seguinte, Léo Pereira foi derrubado na área e o juiz assinalou pênalti. Porém, Anselmo Ramon foi para a cobrança e mandou no travessão. Aos 13, João Paulo chutou Getúlio na área, e após análise do VAR, foi confirmada nova penalidade para o CRB. Desta vez, Gegê bateu e não desperdiçou.

Entretanto, o jogo esfriou e o Avaí passou a segurar o time da casa, que pouco conseguia criar. Assim, o visitante segurou o resultado até o fim, e garantiu a vitória.

As equipes voltam a campo para a 25ª rodada da Série B em dias diferentes. Na quarta-feira (4), o CRB vai até o estádio estádio Onésio Brasileiro Alvarenga para encarar o Vila Nova, às 20h. Já no sábado, o Avaí recebe o Sport, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 x 2 AVAÍ

CRB - Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique (Marco Antônio), Segovia e Willian Formiga (Ryan); Falcão (Matheus Ribeiro), João Pedro e Gegê (Rafael Bilu); Kleiton (Getúlio), Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

AVAÍ - César; Marcos Vinícius (Natanael), Tiago, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Zé Ricardo, Willian Maranhão (Ronaldo Henrique) e Giovanni; Hygor (João Paulo, depois Gustavo Talles), Vagner Love (Cassiano) e Garcez. Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Giovanni, aos 41 e aos 48 minutos do primeiro tempo. Gegê, pênalti, aos 15 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Pedro (CRB); Tiago (Avaí).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).