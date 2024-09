Cuiabá vence o Criciúma de virada por 2 a 1 e 'respira' no Campeonato Brasileiro

A Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), foi palco, na noite deste sábado, do duelo que abriu a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando em casa, o Cuiabá conseguiu importante virada por 2 a 1 sobre o Criciúma e colocou ponto final à sequência de sete jogos sem vencer, com seis derrotas e um empate.

Com o resultado, os donos da casa foram a 21 pontos, ainda na 19ª colocação, e ocupam a zona de rebaixamento ao lado de Atlético-GO, com 18, e Corinthians e Vitória, com 22. Fluminense, com 24, é o primeiro fora. Os visitantes, por outro lado, seguem em 12º, com 28 pontos, na faixa de classificação à Copa Sul-Americana de 2025.

A etapa inicial foi equilibrada, com os dois times tentando sair para o jogo em confronto direto essencial para as pretensões na tabela de classificação. A finalização de média e longa distância foi a principal estratégia tanto do Cuiabá quanto do Criciuma, para tentar inaugurar o placar.

Na única chance clara, o Criciúma conseguiu abrir o marcador. Aos 34 minutos, Marcelo Hermes cobrou escanteio da esquerda, Arthur Caíke subiu mais do que todo mundo e conseguiu testar para o fundo das redes. O Cuiabá ensaiou uma pressão na reta final antes do intervalo, mas parou nas próprias limitações.

Em situação delicada, o Cuiabá voltou melhor para a etapa final e conseguiu o empate logo aos 11 minutos. Clayson aproveitou falta na entrada da área, bateu com categoria e contou com leve desvio no travessão para deixar tudo igual. A bola entrou no ângulo após tocar levemente nas mãos do goleiro Gustavo.

A virada não demorou a sair. Railan entrou na área e bateu cruzado, a bola acabou indo na direção de Lucas Fernandes, que fez o desvio e marcou o segundo gol dos donos da casa aos 21 minutos.

A virada irritou o técnico Claudio Tencati, que lançou o Criciúma ao ataque. E os visitantes pressionaram bastante nos acréscimos, mas o goleiro Walter apareceu em ao menos duas tentativas para garantir a vitória mandante.

Apesar de o futebol brasileiro e sul-americano entrar em pausa por conta das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Cuiabá volta a campo às 20h da próxima quinta-feira, quando recebe o Juventude na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), em partida atrasada da 16ª rodada.

Depois vai visitar o Internacional, às 20h, de 16 de setembro, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 26.ª rodada. Já o Criciúma vai ao Allianz Parque, em São Paulo (SP), enfrentar o Palmeiras, às 16h de 15 de setembro.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 1 CRICIÚMA

CUIABÁ - Walter; Railan, Marllon, Alan Empereur e Ramon (Bruno Alves); Lucas Mineiro, Denílson (Lucas Fernandes) e Max (Fernando Sobral); Derik Lacerda (Gustavo Sauer), Pitta e Clayson (André Luís). Técnico: Bernardo Franco.

CRICIÚMA - Gustavo; Dudu (Marquinhos Gabriel), Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Meritão (Claudinho), Ronald Lopes (Matheusinho), Newton e Fellipe Mateus (Serginho); Allano (Popó) e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Arthur Caíke aos 34 minutos do primeiro tempo; Clayson, aos 11, e Lucas Fernandes, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernando Sobral e Pitta (Cuiabá).

ÁRBITRO - Rodrigo Pereira (PE).

RENDA - R$ 52.610,00.

PÚBLICO - 4.095 torcedores.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).