Sinner vence e continua na briga pelo título do US Open; dupla brasileira é eliminada

Líder do ranking da ATP e favorito à conquista do US Open, Jannik Sinner derrotou o australiano Christopher O'Connell (87º) por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2, neste sábado, em Nova York, e avançou às oitavas de final do torneio de simples masculino.

Na segunda-feira, o italiano enfrentará o norte-americano Tommy Paul, 14º do mundo, que suou para derrotar o canadense Gabriel Diallo, de virada, por 3 sets a 1, parciais de 6/7 (5-7), 6/3, 6/1 e 7/6 (7-3), também neste sábado.

Diferentemente de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, o número 1 do mundo não deu chances para que a zebra passeasse na quadra e dominou do início ao fim, acertando 15 aces e convertendo cinco break points em 1h53 de partida.

Com agressividade, o tenista de 23 anos controlou o jogo. Ele abriu 5/0 e perdeu apenas quatro pontos no saque no set inicial, vencendo 7 dos 10 pontos na rede, vencendo por 6/1. Na segunda parcial, Sinner abriu vantagem rapidamente, logo no terceiro game, e a administrou até fechar em 6/4. No set decisivo, o italiano abriu 2/0 e finalizou o confronto em 6/2.

"Foi uma grande partida. Sabia que tinha de jogar de forma sólida toda a partida. Senti que o saque funcionou muito bem e estou feliz com o meu desempenho", disse Sinner, após sua 51ª vitória nesta temporada.

Já o alemão Alexander Zverev, número 4 do mundo, avançou a madrugada de sexta para sábado para derrotar, após 3h36, o argentino Tomas Etcheverry (33º) por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 7/5, 6/1 e 6/3. Neste domingo, às 17h30 (horário de Brasília), Zverev enfrentará Brandon Nakashima, 50º do ranking da ATP.

Também neste sábado, o britânico Jack Draper (25º) eliminou o holandês Botic van de Zandschulp com uma vitória por 3 a 0, mesmo placar imposto pelo checo Tomas Machac (39º) ao belga David Goffin (78º).

No feminino, a belarussa Aryna Sabalenka, número 2 do ranking da WTA, levou um susto, mas se classificou às oitavas de final após um difícil triunfo por 2 sets a 1 (2/6, 6/1 e 6/2), sobre a russa Ekaterina Alexandrova (31ª). Invicta há oito partidas, Sabalenka enfrentará a belga Elise Mertens (35ª).

Quem também continua na briga pelo título é a italiana Jasmine Paolini, que derrotou a cazaque Yulia Putintseva (32ª) por 2 a 0 (6/3 e 6/4). A quinta colocada do ranking terá pela frente a checa Karolina Muchova (52ª).

A anfitriã e número 6 do mundo, Jessica Pegula, confirmou o favoritismo e despachou a espanhola Jessica Bouzas (74ª) com duplo 6/3. Sua adversária nas oitavas será a russa Diana Shnaider, 18ª do mundo, que passou pela italiana Sara Errani com duplo 6/2.

No torneio de duplas, os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos foram eliminados na segunda rodada pelo holandês Wesley Koolhof e pelo croata Nikola Mektic por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 e 6/4.

Líderes do ranking, o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos avançaram à próxima fase da competição com uma vitória por 2 a 0 (6/3 e 7/6) sobre a parceria Erler/Middelkoop.