Léo Pereira sofre entorse

A lista de desfalques do Flamengo aumentou. Léo Pereira é a mais nova baixa do time, ao sofrer uma entorse no joelho esquerdo. Segundo o departamento médico do clube, o problema foi resultado de uma pancada sofrida na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira (28), na Arena Fonte Nova.

Léo Pereira se junta a Michael e De La Cruz, ambos com lesões na coxa direita, no departamento médico rubro-negro. Além dos três, Gabigol e Arrascaeta seguem fora. Everton Cebolinha e Viña só retornam em 2025.