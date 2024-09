Cruzeiro busca a reabilitação no Brasileiro diante do ameaçado Atlético-GO

Atrás da reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o ameaçado Atlético-GO neste domingo, às 11h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 25ª rodada. O time celeste tenta voltar à briga pelo G-4, enquanto o time goiano espera seguir reagindo na sua luta contra o rebaixamento.

O Cruzeiro vem de quatro tropeços consecutivos, o último no empate sem gols, em casa, com o Internacional. O time celeste tem 38 pontos e quer se aproximar novamente da luta por vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

De outro lado, o Atlético está fazendo uma campanha de recuperação, uma vez que é o lanterna, com apenas 18 pontos. No entanto, vem de duas vitórias consecutivas, a última sobre o Juventude por 2 a 1. Vencer de novo é importante para ganhar confiança manter a esperança de não voltar para a Série B em 2024.

O time mineiro defende um longo tabu diante do Atlético-GO. A última derrota ocorreu em 2011, quando levou 2 a 0. Neste período, eles se enfrentaram em oito oportunidades, com sete vitórias e apenas um empate.

O técnico Fernando Seabra vai levar em campo o que tem de melhor. Os desfalques são os já lesionados atacantes Rafa Silva e Dinenno. A principal referência do time é o meia Matheus Pereira, destaque na competição.

Convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira, o lateral-direito William está entre os relacionados. No ataque, a dupla será formada por Kaio Jorge e Lautaro Díaz.

"De forma alguma me sinto ameaçado, porque eu confio muito na gestão técnica do Cruzeiro. Confio muito na figura do presidente. Sempre é parceiro, sempre junto. Edu Dracena e Paulo Pelaipe juntos, apoiando, incentivando e sempre colocando contrapontos para que o trabalho evolua. E sobretudo no grupo, na qualidade e na capacidade que o grupo tem para se mobilizar", disse o treinador.

Do outro lado, o Atlético-GO tem vários desfalques. O lateral Bruno Tubarão, o volante Rhaldney e o atacante Janderson estão suspensos. O zagueiro Alix Vinícius e o meia Roni estão lesionados.

O técnico Umberto Louzer também poderá contar com o lateral-esquerdo Guilherme Romão, que foi comprado em definitivo pelo clube, e o atacante Matías Lacava. Ambos estão à disposição do treinador, que espera por chegada de mais reforços nos próximos dias.

"Sabemos que na Série A não tem jogo fácil. Não tem moleza. As duas equipes estão pressionadas. Acredito que vai ser um grande jogo, pois ambos precisam da vitória. Sabemos da força deles, da torcida, do elenco qualificado, mas também precisamos da vitória e sabemos da qualidade do nosso elenco", disse o atacante Luiz Fernando.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X ATLÉTICO-GO

CRUZEIRO - Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Matheus Henrique, Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Lautaro Díaz. Técnico: Fernando Seabra.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Baralhas, Gonzalo Freitas e Campbell; Alejo Cruz, Hurtado e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

HORÁRIO - 11h.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).