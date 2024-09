Corinthians busca salvação contra o Flamengo no retorno de Tite à Neo Química Arena

A derrota por 2 a 1 para o Juventude no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, embora reversível, mostrou ao torcedor do Corinthians que a briga contra o rebaixamento no Brasileirão deve ser árdua até o fim. O futebol apresentado no Alfredo Jaconi foi ruim, e será necessário muito mais para vencer o Flamengo às 16 horas deste domingo, na Neo Química Arena, em jogo da 25ª rodada.

A partida vai marcar o retorno do atual treinador flamenguista Tite ao estádio de Itaquera, oito anos após sua última passagem pelo clube do Parque São Jorge, no qual venceu dois Brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. Quando se despediu, em 2016, foi para assumir a seleção brasileira.

Dono do posto que foi de Tite há quase uma década, Ramón Díaz mandou um time alternativo a campo em Caxias do Sul, mas isso não diminui a apreensão corintiana. Os reservas que estão jogando as Copas, em razão da prioridade da fuga da zona de rebaixamento, vinham conseguindo melhores resultados que os titulares no Campeonato Brasileiro. Atuações boas, contudo, seja com qual for a formação, têm sido raras.

Falta equilíbrio ao time. Quando o caso não é de um ataque desperdiçando chances de gols criadas por um meio de campo que tem seus lampejos, ocorrem grandes erros defensivos, como os vistos contra o Juventude. Não é à toa que a equipe alvinegra ocupa a 18ª posição, com apenas 22 pontos conquistados em 24 jogos.

Um dos poucos pontos positivos tem sido o goleiro Hugo Souza, e até ele oscilou no jogo de quinta-feira. Mesmo assim, continua em alta com a torcida e passando confiança. Por isso, a diretoria pagou R$ 500 mil ao Flamengo para poder utilizar o jogador, que pertence ao time rubro-negro e está emprestado ao Corinthians. O valor para liberação foi estabelecido por cláusula no contrato.

O duelo com o Flamengo vem sendo tratado como uma decisão pelos corintianos. "Vai ser uma guerra. Vamos fazer um grande jogo, não tenho dúvidas disso, o time está preparado para isso. Os jogadores estão mentalizados para saber que tem uma guerra, os torcedores podem ter certeza que vamos dar a vida", disse Emiliano Díaz, auxiliar e filho de Ramón.

O treinador argentino deve voltar a escalar Talles Magno, que deslocou o ombro com apenas cinco minutos de jogo na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza e não saiu do banco no Alfredo Jaconi. "Ele está bem. Nós sabemos que a prioridade é o Brasileirão, então hoje preferimos não arriscar muitos titulares pois em três dias temos uma final."

Embora o Flamengo chegue como favorito ao jogo, até por ocupar a quarta posição, com 44 pontos, o Corinthians tem ao seu favor o fato de o rival carioca estar desfalcado. Nesta sexta-feira, o departamento médico rubro negro confirmou lesões no músculo posterior da coxa direita tanto de Michael quanto de De la Cruz.

Os dois se juntam a Arrascaeta e Gabigol, também com lesões na coxa. Cebolinha e Viña, acometidos por lesões mais graves no meio de agosto, estão fora de combate e não jogam mais neste ano. Por outro lado, o atacante Pedro, um dos protagonistas da equipe e recentemente convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira, voltou a treinar com bola nesta semana e pode ficar ao menos no banco de reservas. O meia argentino Carlos Alcaraz, contratação mais cara do Flamengo nesta janela, vindo da Juventus de Turim, está no BID e pode estrear.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FLAMENGO

CORINTHIANS - Hugo Souza; Gustavo Henrique, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Ryan (José Martínez), Charles, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Yuri Alberto (Hector Hernández) e Talles Magno. Técnico: Ramón Díaz.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Léo Ortiz, Gerson e Carlos Alcaraz (Pedro); Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.