São Paulo tenta se reabilitar contra Fluminense após abalo e revés na Copa do Brasil

O São Paulo visita o Fluminense, no Rio, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (horário de Brasília). A equipe vai ao Maracanã ainda com o pensamento na Copa do Brasil, mesmo que tenha certo tempo até o próximo duelo. Além disso, o elenco são-paulino ainda digere o luto após a morte de Juan Izquierdo, zagueiro uruguaio que sofreu arritmia cardíaca no MorumBis.

Esse foi um dos pontos falados após a derrota no meio da semana, em casa, contra o Atlético-MG. Um dos líderes do time, o lateral Rafinha, disse que não tinha como esquecer a situação. "Difícil você ir para um jogo como o de hoje com a cabeça boa. Você está jogando num estádio onde um companheiro de profissão acabou perdendo a vida." Ele e mais quatro atletas do São Paulo estiveram no velório do uruguaio, na quinta-feira.

Em campo, o duelo não é a prioridade do São Paulo. Em 12 de setembro, o São Paulo vai a Belo Horizonte precisando de uma virada para classificar-se à semifinal da Copa do Brasil. O intervalo maior entre os jogos acontece por causa da Data Fifa no próximo fim de semana. No Brasileirão, a equipe chega como quinto colocado, com 41 pontos.

Com tempo, a tendência é que Zubeldía aproveite atletas titulares, diferente da última rodada, contra o Vitória e do clássico contra o Palmeiras. Rodrigo Nestor e Luciano voltam de suspensão.

Por outro lado, o auxiliar Maxi Cuberas fez somente uma substituição contra o Atlético-MG, aos 44 minutos do segundo tempo. Cuberas comandou o time em mais uma suspensão de Zubeldía. O entendimento foi de que a equipe estava bem e não precisava de mudanças.

Do outro lado, o confronto é valioso para o Fluminense. Com 24 de pontuação, o time de Mano Menezes saiu da zona de rebaixamento, mas tem apenas dois pontos de vantagem para o primeiro clube na Z-4. Caso vença, a equipe terá a terceira vitória consecutiva, somando quatro jogos sem perder, entre Brasileirão e Libertadores.

O desafio é fazer isso sem o talento de André. O meia já foi para a Inglaterra, onde vai assinar com o Wolverhampton. O negócio rendeu 22 milhões de euros (R$ 135,5 milhões) ao Fluminense. Mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) estão previstos a partir do cumprimento de metas.

Quem deve entrar no lugar dele será o uruguaio Facundo Bernal. Anunciado no começo do mês, o jogador de 21 anos foi contratado junto ao Defensor-URU, com contrato até julho de 2028. Bernal é considerado uma das grandes joias da nova geração do futebol sul-americano, já integrando convocações da seleção comandada pelo técnico Marcelo Bielsa.

Samuel Xavier, que cumpriu suspensão na última rodada, pode jogar. Também voltam a ficar à disposição de Mano Menezes o lateral Marcelo, os meias Nonato e Renato Augusto e o atacante Germán Cano.

No primeiro turno, os paulistas se deram melhor, depois de um susto. Ainda com Fernando Diniz, o Fluminense abriu o placar no MorumBis, com gol contra de Igor Vinícius. Arboleda e Bobadilla viraram para o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SÃO PAULO

FLUMINENSE - Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos (Felipe Melo), Thiago Silva e Marcelo; Martinelli, Bernal, Lima, Arias e Ganso; Germán Cano. Técnico: Mano Menezes.

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (MG).

HORÁRIO - 18h30 (de Brasília).

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).