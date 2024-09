Bahia tenta quebrar tabu contra Red Bull Bragantino para se aproximar do G-6 do Brasileirão

Uma das surpresas do Campeonato Brasileiro e mirando entrar na briga pelo título, o Bahia enfrenta o Red Bull Bragantino no domingo, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 25ª rodada. Seu adversário não vive uma boa fase e precisa vencer para não começar a correr riscos de rebaixamento.

O Bahia vem sonhando grande, mas precisa engatar uma sequência de bons jogos para ganhar um salto na tabela. Há três jogos sem derrota, o time nordestino aparece na sexta posição, com 39 pontos, tentando se firmar dentro do G-6.

Já o Bragantino vem de uma sequência negativa no torneio. Contando as demais competições, já são nove jogos sem vitória, seis delas só no Brasileirão. Não à toa o time despencou na tabela e só aparece no início da rodada no 15º lugar, com 27 pontos, cada vez mais próximo da zona de rebaixamento.

Há um tabu em jogo. O Bahia nunca venceu o Red Bull Bragantino fora de casa. São nove vitórias e sete empates. O time paulista, no entanto, saiu derrotado nos dois últimos confrontos, realizados em Salvador.

O técnico Pedro Caixinha tem desfalques importantes. O lateral Luan Cândido está machucado, enquanto o zagueiro Eduardo Santos e o atacante Tiago Borbas estão suspensos com três cartões amarelos. Existe a esperança de que Helinho, recuperado de lesão, tenha condições de jogo e seja escalado no ataque ao lado de Eduardo Sascha e Vitinho. Mas seguem de fora, por lesões: o zagueiro Pedro Henrique, o lateral Juninho Capixaba e o meia Eric Ramires.

"Nós olhamos para frente, para cima. Estamos em uma situação muito importante, que é depender de nós mesmos. Depender daquilo que é o trabalho que desenvolvemos, não dependemos do trabalho de terceiros. É desta forma que tem que continuar", disse o treinador.

Mas o alerta já foi ligado na Áustria, base principal do grupo, que deve contratar de dois a três reforços. Além disso, pode avaliar inclusive a permanência da comissão técnica, que estaria desgastada com o elenco.

Do outro lado, o Bahia terá força máxima para encarar o Bragantino, tirando os lesionados Acevedo e Gilberto. O time deve ser bem semelhante daquele usado na derrota para o Flamengo, por 1 a 0, na Copa do Brasil, e que já é considerado o titular sob comando de Rogério Ceni.

"Contra o Bragantino a gente sabe que é um jogo bem difícil lá. Um time muito qualificado também. É um campo bom de se jogar, vai combinar bastante com nosso estilo de jogo. Talvez isso vai ser um fator importante para a gente fazer um bom jogo e talvez quebrar esse tabu", disse o meia Cauly.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X BAHIA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Guilherme Lopes; Lucas Evangelista, Raul e Jhon Jhon; Vitinho, Eduardo Sasha e Helinho. Técnico: Pedro Caixinha.

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauly, Everton Ribeiro e Thaciano; Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).