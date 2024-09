Artur Jorge vai usar Data Fifa para 'relaxar' e exalta time: 'Botafogo não cansa de ganhar'

A retomada da liderança no Campeonato Brasileiro elevou ainda mais o ânimo do Botafogo, que teve êxito em uma série de "decisões" em agosto. Animado com a vitória sobre o Fortaleza, rival direto na briga pelo título, por 2 a 0, neste sábado, no Engenhão, o técnico Artur Jorge exaltou o trabalho de sua equipe que "nunca cansa de ganhar".

"Ganhamos mais um jogo muito importante. Conseguimos essa vitória muito merecida. Continuar agora nesse caminho. Não há outra forma. Queremos continuar a ganhar. Esse time não se cansa de ganhar e é isso que vamos fazer até o fim", afirmou o treinador.

Após uma sequência desgastante, o Botafogo terá 13 dias de descanso antes de voltar a campo. No dia 14 de setembro, sábado, o time alvinegro entra em campo para encarar o Corinthians, no Engenhão, pela 26ª rodada. O jogo acontecerá às 21h. Artur Jorge quer que os jogadores aproveitem esse período para "limpar a cabeça".

"Tivemos um mês em que podemos estar satisfeitos com o nosso desempenho, com o que fizemos até agora. E particularmente nesse mês que foi de grande exigência. Na Data Fifa voltaremos a treinar para manter o mesmo nível e poder continuar a ganhar. São 13 jogos que faltam para o campeonato, que começam já com o Corinthians. Temos que desfrutar dessa parada, que é pouco comum para todos nós, tirar alguns dias para a limpar a cabeça do jogo ou do treino. Mais dois ou três dias estaremos virados para o Corinthians", completou.

O treinador lamentou, no entanto, a lesão do lateral Cuiabano, que voltou a sentir a coxa. "Queixou-se da coxa, sim, mas não sabemos a gravidade do que possa ser. É muito cedo. Mas vamos ter essa parada (Data Fifa) que vai ser importante e vai ajudá-lo para que possa se recuperar. Não é questão de carga acumulada. É uma questão pontual, vamos avaliar qual a extensão dessa lesão, mas não creio que seja muito grave", finalizou.

Com a vitória, o Botafogo subiu para a liderança do Campeonato Brasileiro com 50 pontos, e ainda abriu dois de diferença para o Fortaleza, que tem uma partida a menos na competição.