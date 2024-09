Bortoleto larga em último, deixa 21 pilotos para trás e ganha GP de Monza de F2

O brasileiro Gabriel Bortoleto conquistou uma vitória espetacular na corrida principal do GP de Monza da Fórmula 2 neste domingo. Correndo pela Invicta, ele largou na última posição, mas com uma boa estratégia e um pouco de sorte, ele terminou a corrida na primeira colocação.

Bortoleto fez uma boa largada e conseguiu fazer ultrapassagens nas primeiras voltas, ganhando algumas posições. No oitavo giro houve a entrada do safety car na corrida, e o brasileiro optou por fazer o seu pit stop após os adversários. Isso fez com que ele retornasse à pista na frente de todos os pilotos.

Já na primeira posição, o piloto não teve dificuldades para guiar o carro até o final e confirmar uma vitória inesperada. Zane Maloney (Rodin Motorsport), que havia largado na pole position terminou em segundo, e Richard Verschoor (Trident) completou o pódio em terceiro.

ESTRATÉGIA CORRETA E SORTE

Precisando entrar na zona de pontuação, Bortoleto escolheu largar com os pneus supermacios, o mesmo usado pelos pilotos que estavam na ponta. Alguns acidentes nas primeiras voltas fizeram com que o safety car entrasse em ação, permitindo ao brasileiro aliar sorte, pela entrada do carro de segurança, e estratégia.

Enquanto todos os pilotos que estavam na frente foram para os boxes na volta 9, Bortoleto seguiu na pista. Pelas regras da Fórmula 2 as velocidades são limitadas, e quem parou primeiro teve de reduzir. Com isso, o brasileiro abriu uma lacuna de tempo para que o brasileiro chegasse à primeira posição.