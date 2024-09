Marc Márquez encerrou uma espera de 1043 dias sem vitória na MotoGP ao conquistar a etapa de Aragão após um fim de semana perfeito. O espanhol liderou todas as sessões de treinos, conquistou a pole, venceu a sprint e fechou com o título da corrida principal. Seu último triunfo havia sido na etapa da Emilia-Romagna, em 2021.

Esta também foi a primeira vitória do hexacampeão da classe rainha com a Gresini. Ele teve ao seu lado no pódio o espanhol Jorge Martín, que retoma a liderança do Mundial de Pilotos. O surpreendente Pedro Acosta fez uma corrida segura e garantiu o terceiro lugar.

Martín conseguiu abrir bem na liderança (23 pontos) graças à desistência de Francesco Bagnaia, que caiu ao sofrer um choque de Álex Márquez a seis voltas do fim. Eles estavam disputando a terceira posição, quando o espanhol acabou atingindo o italiano. Ambos precisaram abandonar a corrida.

Enea Bastianini, que está na disputa pelo título com Martín e Bagnaia, fez uma corrida de recuperação após largar nas últimas posições e terminou em quinto lugar, atrás também de Brad Binder.

O top-10 ainda teve Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Alex Rins e Jack Miller. Além de Bagnaia a Márquez, também abandonaram: Maverick Viñales, Fabio Quartararo e Miguel Oliveira.

1.º - Marc Márquez (ESP/Ducati), em 41min47s082

2.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), a 4s789

3.º - Pedro Acosta (ESP/Tech3), a 14s904

4.º - Brad Binder (AFS/KTM), a 16s459

5.º - Enea Batistini (Ducati), a 18s776

6.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 20s549

7.º - Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), a 21s159

8.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 24s759

9.º - Jack Miller (AUS/KTM), a 39s420

10.º - Alex Rins (ESP/LCR Honda), a 39s966

11.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 40s602

12.º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 41s782

13.º - Augusto Fernández (ESP/Tech3), a 42s083

14.º - Johann Zarco, a 43s264

15º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 49s735

16.º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 57s322

17.º - Luca Marini (ITA/VR46), a 1min52s386

Não completaram: Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), Alex Marquez (ESP/Gresini), Maverick Viñales (ESP/Aprilia), Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) e Miguel Oliveira (POR/KTM).