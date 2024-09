Norris mostra frustração com 2º lugar no GP da Itália de F-1 e Piastri desabafa: 'Dói bastante'

Lando Norris e Oscar Piastri deixaram o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 com gosto amargo na boca. Tudo por conta da estratégia da Ferrari, que colocou Charles Leclerc no lugar mais alto do pódio de maneira surpreendente, frustrando, inclusive, a boa corrida do australiano, segundo colocado. O britânico fechou em terceiro após ter largado na pole em Monza.

"A Ferrari fez uma corrida melhor, principalmente com Charles (Leclerc). Parabéns para ele. Nós consideramos fazer uma parada, mas não era possível. A gente sabia que seria muito apertado. Estamos desapontados, mas a Ferrari fez uma corrida melhor. Piastri também foi bem, me ultrapassou, parabéns a ele", disse Norris.

O piloto da McLaren se mostrou frustrado com o resultado, pois era a chance de se aproximar de Max Verstappen na briga pelo título do Mundial de Pilotos. Norris, agora, soma 241, contra 303 do holandês, que terminou na sexta posição. Leclerc vem logo atrás com 217.

Com 197, Piastri teve um ótimo desempenho neste domingo, chegou a liderar boa parte da corrida, mas acabou perdendo o primeiro lugar por conta da estratégia da Ferrari, que surpreendeu a McLaren. O australiano mostrou muita frustração.

"Machuca um pouco, dói bastante. Fizemos muitas coisas certas, algumas dúvidas na estratégia indo para a corrida. Fazer uma parada só parecia muito arriscado, e não foi muito bom. Estou muito feliz com a corrida que fiz, mas chegar em segundo não é tão bom. Hoje, infelizmente para nós, não foi uma estratégia boa. Nós tínhamos muito a perder, o Charles podia arriscar um pouco. É... doloroso", disse Piastri.

Os pilotos se preparam agora para o GP do Azerbaijão, que tem a largada marcada para o dia 15 de setembro, no circuito Urbano de Baku.