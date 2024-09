Leclerc destaca 'sensação incrível' ao vencer o GP da Itália de F-1; Sainz elogia a Ferrari

Charles Leclerc deixou a sua Ferrari com um sorriso de orelha a orelha após vencer o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. O monegasco foi embalado pela euforia dos torcedores, que gritaram o seu nome em todo o circuito de Monza. Ele surpreendeu neste domingo ao terminar à frente de Oscar Piastri e Lando Norris, em uma corrida na qual a estratégia da escuderia italiana foi fundamental para o sucesso do seu piloto.

"É uma sensação incrível. Quero vencer Monza e Mônaco todos os anos e consegui. Pensei que, se houvesse uma segunda vez, não seria tão especial como a primeira, mas as emoções nas voltas finais foram as mesmas. É tão especial", disse o monegasco que já havia vencido o GP da Itália em 2019.

Apesar da vitória, Leclerc não mostrou muita confiança em ter uma regularidade até o fim da temporada. "Nosso pacote funcionou muito bem em uma pista como essa, mas duvido que siga assim pelo resto da temporada. Acho, ainda, que a McLaren é a favorita, mas demos um passo à frente, isso é certo. Baku é uma pista bem legal para mim, então, talvez possamos conseguir algo por lá", afirmou.

Já Carlos Sainz, que acabou sendo uma espécie de escudo para Leclerc, elogiou o trabalho da Ferrari ao terminar em quarto lugar. "A equipe fez um grande esforço para trazer atualizações, mas também para correr riscos com a estratégia. Passamos por uma fase complicada, com os pneus se desgastando muito, mas fizemos funcionar. Nossos números diziam que era possível, mas foi uma estratégia arriscada", disse.

Diferente de Leclerc, o espanhol se mostrou confiante para as próximas corridas. "Precisamos entender que as duas próximas pistas são parecidas com Monza: não têm curvas de média ou alta velocidade, que é onde sofremos. Então, podemos ter uma chance de vencer nas próximas duas", finalizou.

Os pilotos se preparam agora para o GP do Azerbaijão, que tem a largada marcada para o dia 15 de setembro, no circuito Urbano de Baku.